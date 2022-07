Hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2022

Ngày 6/7, Bộ GD&ĐT cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được thực hiện khẩn trương, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương với 2.243 điểm thi, 42.293 phòng thi. Chiều nay (6/7), có hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, các thí sinh đều được đo thân nhiệt trước khi vào trường. Thí sinh tra lại danh sách tên cũng như vị trí phòng thi. Có thí sinh cẩn thận đã chụp lại sơ đồ vị trí phòng thi của mình. Do kỳ thi vào đúng thời điểm nắng nóng nên một số em cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, hai bạn Hà Mi và bạn Thảo My ( áo đen) tỏ ra rất quyết tâm ở kỳ thi năm nay. Cán bộ coi thi đang viết số báo danh, theo số báo danh này các thí sinh sẽ ngồi theo vị trí của mình. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó đeo khẩu trang vào phòng thi và trong suốt thời gian làm bài thi. Cán bộ coi thi nhắc các thí sinh phải ngồi so le với nhau. Các thí sinh nghe phổ biến quy chế. Vấn đề phòng chống dịch được đảm bảo đầy đủ tại các phòng thi. Giám thị hướng dẫn, trước khi thực hiện làm bài thi, thí sinh ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời. Hà Nội là địa phương có số thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước với khoảng gần 98.000 thí sinh. Toàn thành phố có 181 điểm thi chính thức và 60 điểm thi dự phòng với tổng số gần 4.600 phòng thi. >>>Xem thêm video: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Tăng cường các giải pháp chống gian lận. (Nguồn: VTV24)

