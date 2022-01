Bé gái bị 9 đinh găm vào đầu ở Hà Nội: Bác sĩ nói gì?

Tối 19/1, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh, bác dâu bên nội của cháu Đ.N.A. bị 9 đinh găm vào đầu (3 tuổi, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, theo thông tin gia đình vừa nhận được từ bệnh viện, bé A. vẫn đang hôn mê, ở trong tình trạng rất xấu.

Chị Huyền Anh cho biết thêm: "Bác sĩ vừa hội chẩn và cho biết qua đêm đến sáng ngày 20/1, nếu cháu qua được, có tiển triển hơn, có sức khỏe hơn một chút thì sẽ tiến hành phẫu thuật lấy đinh ra cho cháu. Gia đình được biết hiện các đinh trong đầu cháu đã gây hiện tượng viêm mủ nên cũng nguy hiểm hơn".

Hình ảnh cháu A.

Cháu A. đang nằm trong phòng vô trùng vô khuẩn của Khoa Hồi sức cấp cứu nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Chị Huyền Anh chia sẻ, cháu phải thở máy, trên cơ thể toàn là máy móc nên ngoài ông nội đang túc trực chăm sóc, những người còn lại trong nhà chưa được vào nhìn cháu.

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, chị Huyền Anh đã liên hệ với mẹ cháu bé để hỏi nguyên nhân nhưng chỉ nhận được lời nói dối quanh co và câu trả lời "Tự cháu bị như thế". chị Huyền Anh bức xúc nói: "Gia đình tôi quyết tâm theo vụ này đến cùng, không thể bỏ qua. Mong pháp luật nghiêm minh lấy lại công bằng cho cháu tôi".

Người bác cháu bé cho biết thêm, chỉ trong 6 tháng được mẹ đón về, bé A. đã có tới 5 lần phải đi cấp cứu. "Lần đầu, cháu bị dị vật mũi, cấp cứu ở Bệnh viện Thạch Thất. Hôm ấy, bác sĩ gắp ở mũi cháu ra 1 cục keo rất to, phải gắp tới 3 lần mới lấy được. Mẹ bé bảo do cháu tự hít keo.

Đối tượng Nguyễn Trung Huyên được tình nghi là người găm 9 đinh vào đầu cháu bé.

Kết thúc đợt đó, mới từ viện về được 15 ngày cháu lại bị ngộ độc thuốc trừ sâu, đưa vào Bệnh viện Thạch Thất, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Khi vào viện, cháu đã trong tình trạng hôn mê. Đợt đó, gia đình tôi vẫn muốn giải quyết tình cảm, im lặng vì mong muốn mẹ cháu quay về cho các cháu đỡ khổ. Thế nhưng sau vụ việc này hơn 1 tháng, bé A. lại bị nuốt phải đinh vít dài rồi tiếp tục bị gãy tay. Và đến lần này cháu nghi bị đinh cắm vào đầu. Khi tôi vào viện, cháu đã hôn mê sâu, nằm bất động" - chị nói.

Tất cả các lần cháu đi cấp cứu đa số do gia đình bên nội tự biết tin qua người quen, còn mẹ cháu không báo. Khi được bên nội hỏi thăm, người mẹ đều trả lời rất quanh co. "Lần nào cháu đi cấp cứu về mẹ cháu cũng phân trần rằng hôm trước thấy con bị ốm rồi. Lần bé uống thuốc sâu thì thanh minh, sau khi cháu đi nhà trẻ về đột nhiên thấy con nôn ra mùi xăng" - chị Huyền Anh kể.

Tất cả những lần bé A. nhập viện, ông nội đều là người trực tiếp ở viện chăm cháu, sau đó đưa cháu về nội chăm sóc một thời gian, đến khi khỏe mạnh trở lại mới cho mẹ cháu đón. Riêng đợt bị ngộ độc thuốc sâu, ông thương nên đón bé về chăm hơn 1 tháng thì người mẹ lại qua đòi đón đi. Chị Huyền Anh tâm sự, gia đình mong mỏi có phép màu đến với cháu.

Đêm 19/1, Công an huyện Thạch Thất cho biết đã bàn giao Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra, làm rõ về những vết thương trên đầu của bé gái Đỗ Ngọc A.

Theo Công an huyện Thạch Thất, đối tượng Nguyễn Trung Huyên là người đã đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé Đ.N.A. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Công an huyện Thạch Thất chuyển lên Công an TP Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 18/1, ông Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết, vào 17h23 phút ngày 17/1, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bé gái Đ.N. A (3 tuổi) ở Canh Nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Bệnh nhân được mẹ đưa đến. Các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói ''từ chiều gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến viện''. Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim X-quang có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi. Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, Bệnh viện Thạch Thất đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Xanh Pôn đồng thời báo Công an huyện Thạch Thất do thấy dấu hiệu bất thường. Tại Bệnh viện Xanh Pôn qua chụp cắt lớp phát hiện trong sọ não của bé A. nghi có 9 chiếc đinh bị bắn vào đầu.

