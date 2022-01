Những vụ bạo hành trẻ em rúng động dư luận

Bé gái nghi có 9 đinh được bắn vào sọ do bạo hành: Ngày 17/1/2022, BV Xanh Pôn tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Trên hình ảnh phim chụp X-Quang cho thấy có dị vật giống 9 đinh được bắn vào sọ bé gái 3 tuổi này. Hiện tình trạng bệnh nhân nặng, tiên lượng tử vong rất cao. Hình ảnh trên phim cho thấy có nhiều đinh cắm trong não bệnh nhân. Dù chưa xác định nguyên nhân chính xác nhưng bệnh viện này nghi ngờ, bệnh nhi bị bạo hành. Dì ghẻ đánh bé gái 8 tuổi đến tử vong: Công an quận Bình Thạnh (TP. HCM) bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội “hành hạ người khác”. Trang được xác định đã hành hạ bé N.T.V.A dẫn đến nạn nhân tử vong. Đáng chú ý, Trang là người tình của ông T (bố đẻ V.A), ba người chung sống với nhau tại căn hộ ở chung cư Sài Gòn Pearl. Trang khai, trước đó cô ta đã mua một cây roi mây để “dạy dỗ” bé V.A. Khi roi mây bị gãy, Trang chuyển qua đánh cháu bé bằng một cây gậy gỗ dài 1m, to gần bắng cổ y trẻ em. Công an TP HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội "Giết người" (Điều 123 Bộ luật hình sự), khởi tố vụ án tội "Che giấu tội phạm" (Điều 389 Bộ luật hình sự). Đồng thời khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang để điều tra về các hành vi phạm tội giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Bé gái 12 tuổi bị mẹ bạo hành, cha dượng xâm phạm: Tháng 2/2021, Cong an quận Hà Đông (TP. Hà Nội) đưa bé gái N.H.B (Sn 2006, ở phường Hà Cầu), có dấu hiệu bị bạo hành, đi giám định sức khỏe. Theo lời cháu B, từ tháng 7/2020, B cùng mẹ là chị Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987) về sinh sống tại phường Hà Cầu. Thời điểm này, chị H có quan hệ tình cảm với Phạm Thanh Tùng (Sn 1990, trú tại phường Vạn Phúc). Trong quá trình sinh sống cùng mẹ và cha dượng, bé B thường xuyên bị mẹ đánh đập dã man, bị Tùng xâm hại tình dục.Đến ngày 7/10, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Thanh Tùng 19 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”; Hoàng Thị Thu Huyền 3 năm tù về hành vi hành hạ con. Cha dượng bạo hành bé trai 5 tuổi ở Bình Dương: Tối 4/8/2021, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang bạo hành, đánh đập một em bé tại nhà khiến dư luận căm phẫn. Vào cuộc điều tra, Công an TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã bắt khẩn cấp Lê Hoài Nam (Sn 1992, trú tại TP. HCM, tạm trú tại khu phố Bình Qưới B, phường Bình Chuẩn), người đánh bé trai trong clip. Công an làm rõ, bé trai bị hành hung là A (Sn 2016), con của chị T (Sn 1992, người đang chung sống như vợ chồng với Lê Hoài Nam). Tối 3/8, sau khi đã uống rượu, Nam cho rằng cháu A hay nói dối mình và nhớ lại mâu thuẫn giữa Nam với cha ruột của bé nên đã chửi mắng, dùng tay, chân đánh liên tiếp vào người cháu A. Bố dùng đũa đánh con gái lớp 1 tử vong: Ngày 17/9/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ L.T.C (Sn 1978, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) – người đánh chết cháu L.H.A (6 tuổi). Trớ trêu, C chính là bố đẻ của nạn nhân. Theo khai nhận của L.T.C, trưa 16/9, anh ta dạy con gái học. Do A chậm tiếp thu nên C giận dữ, dùng đũa, thanh tre và cán chổi đánh con. Khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu A cho cháu ăn cháo và uống 1 viên Paradol thì cháu nôn nhiều, nên đã đưa cháu vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết, cháu A đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Bé trai 1 tuổi tử vong sau khi bị người tình của mẹ đánh: Tối 23/11, Ngô Văn Dự (Sn 1983, quê Bến Tre, đang trú tại huyện Gò Dầu, Tây Ninh) điều khiển mô tô chở chị Đ (Sn 1986, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) và con ruột của chị là cháu N.C.T (Sn 2020) đi trộm mủ cao su ở nông trường xã Thạnh Đức. Đến nơi, chị Đ đi vào vườn cao su để trộm mủ còn Dự chở cháu T đến nhà người quen gần đó cho ngủ. Trên đường đi, cháu T khóc đòi mẹ. Dự dỗ không được nên dùng 2 tay bóp cổ cháu T, nhấc lên khỏi xe rồi bỏ xuống. Khi T tiếp tục khóc, Dự dùng tay đấm liên tiếp vào phía sau gáy cháu. Sau đó, Dự quay xe lại khi vực vườn cao su để rước chị Đ. Trên đường về nhà, cháu T nôn ói liên tục. Chị Đ có cho con uống thuốc nhưng tình trạng của cháu bé không cải thiện. Hôm sau, chị Đ chở T đến Trung tâm y tế huyện Gò Dầu thăm khám nhưng bác sĩ thông báo cháu đã tử vong trước khi đến cấp cứu. Chồng “hờ” đánh đạp con riêng của vợ đến chết: Ngày 3/12, Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm gia Trần Văn Khởi (Sn 1995, trú huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về hành vi Giết người. Nạn nhân là cháu L.T.T.V (3 tuổi, con riêng vợ “hờ” của Khởi).Tại cơ quan chức năng, Khởi khai nhận, khoảng 6h sáng 18/11, anh ta phát hiện bé V tiểu tiện trong quần nên đã đánh cháu bị thương nặng. Sau đó, cháu V bắt đầu có biểu hiện bất thường nên Khởi đã đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế huyện An Minh để thăm khám nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Khởi cùng vợ “hờ” là Nguyễn Thị H (23 tuổi, mẹ cháu V) đã mang thi thể cháu chôn tại ấp Ngã Bát (xã Đông Hưng B, huyện An Minh). Sau đó, hắn ta bỏ trốn khỏi địa phương .Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám cho cháu V, các bác sĩ phát hiện trên người cháu bé có nhiều thương tích nên đã trình báo Công an. Ngay sau đó, Khởi bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố cả người mẹ vô cảm.

Bé gái nghi có 9 đinh được bắn vào sọ do bạo hành: Ngày 17/1/2022, BV Xanh Pôn tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Trên hình ảnh phim chụp X-Quang cho thấy có dị vật giống 9 đinh được bắn vào sọ bé gái 3 tuổi này. Hiện tình trạng bệnh nhân nặng, tiên lượng tử vong rất cao. Hình ảnh trên phim cho thấy có nhiều đinh cắm trong não bệnh nhân. Dù chưa xác định nguyên nhân chính xác nhưng bệnh viện này nghi ngờ, bệnh nhi bị bạo hành. Dì ghẻ đánh bé gái 8 tuổi đến tử vong: Công an quận Bình Thạnh (TP. HCM) bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội “hành hạ người khác”. Trang được xác định đã hành hạ bé N.T.V.A dẫn đến nạn nhân tử vong. Đáng chú ý, Trang là người tình của ông T (bố đẻ V.A), ba người chung sống với nhau tại căn hộ ở chung cư Sài Gòn Pearl. Trang khai, trước đó cô ta đã mua một cây roi mây để “dạy dỗ” bé V.A. Khi roi mây bị gãy, Trang chuyển qua đánh cháu bé bằng một cây gậy gỗ dài 1m, to gần bắng cổ y trẻ em. Công an TP HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội "Giết người" (Điều 123 Bộ luật hình sự), khởi tố vụ án tội "Che giấu tội phạm" (Điều 389 Bộ luật hình sự). Đồng thời khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang để điều tra về các hành vi phạm tội giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Bé gái 12 tuổi bị mẹ bạo hành, cha dượng xâm phạm: Tháng 2/2021, Cong an quận Hà Đông (TP. Hà Nội) đưa bé gái N.H.B (Sn 2006, ở phường Hà Cầu), có dấu hiệu bị bạo hành, đi giám định sức khỏe. Theo lời cháu B, từ tháng 7/2020, B cùng mẹ là chị Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987) về sinh sống tại phường Hà Cầu. Thời điểm này, chị H có quan hệ tình cảm với Phạm Thanh Tùng (Sn 1990, trú tại phường Vạn Phúc). Trong quá trình sinh sống cùng mẹ và cha dượng, bé B thường xuyên bị mẹ đánh đập dã man, bị Tùng xâm hại tình dục. Đến ngày 7/10, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Thanh Tùng 19 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”; Hoàng Thị Thu Huyền 3 năm tù về hành vi hành hạ con. Cha dượng bạo hành bé trai 5 tuổi ở Bình Dương: Tối 4/8/2021, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang bạo hành, đánh đập một em bé tại nhà khiến dư luận căm phẫn. Vào cuộc điều tra, Công an TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã bắt khẩn cấp Lê Hoài Nam (Sn 1992, trú tại TP. HCM, tạm trú tại khu phố Bình Qưới B, phường Bình Chuẩn), người đánh bé trai trong clip. Công an làm rõ, bé trai bị hành hung là A (Sn 2016), con của chị T (Sn 1992, người đang chung sống như vợ chồng với Lê Hoài Nam). Tối 3/8, sau khi đã uống rượu, Nam cho rằng cháu A hay nói dối mình và nhớ lại mâu thuẫn giữa Nam với cha ruột của bé nên đã chửi mắng, dùng tay, chân đánh liên tiếp vào người cháu A. Bố dùng đũa đánh con gái lớp 1 tử vong: Ngày 17/9/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ L.T.C (Sn 1978, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) – người đánh chết cháu L.H.A (6 tuổi). Trớ trêu, C chính là bố đẻ của nạn nhân. Theo khai nhận của L.T.C, trưa 16/9, anh ta dạy con gái học. Do A chậm tiếp thu nên C giận dữ, dùng đũa, thanh tre và cán chổi đánh con. Khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu A cho cháu ăn cháo và uống 1 viên Paradol thì cháu nôn nhiều, nên đã đưa cháu vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết, cháu A đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Bé trai 1 tuổi tử vong sau khi bị người tình của mẹ đánh: Tối 23/11, Ngô Văn Dự (Sn 1983, quê Bến Tre, đang trú tại huyện Gò Dầu, Tây Ninh) điều khiển mô tô chở chị Đ (Sn 1986, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) và con ruột của chị là cháu N.C.T (Sn 2020) đi trộm mủ cao su ở nông trường xã Thạnh Đức. Đến nơi, chị Đ đi vào vườn cao su để trộm mủ còn Dự chở cháu T đến nhà người quen gần đó cho ngủ. Trên đường đi, cháu T khóc đòi mẹ. Dự dỗ không được nên dùng 2 tay bóp cổ cháu T, nhấc lên khỏi xe rồi bỏ xuống. Khi T tiếp tục khóc, Dự dùng tay đấm liên tiếp vào phía sau gáy cháu. Sau đó, Dự quay xe lại khi vực vườn cao su để rước chị Đ. Trên đường về nhà, cháu T nôn ói liên tục. Chị Đ có cho con uống thuốc nhưng tình trạng của cháu bé không cải thiện. Hôm sau, chị Đ chở T đến Trung tâm y tế huyện Gò Dầu thăm khám nhưng bác sĩ thông báo cháu đã tử vong trước khi đến cấp cứu. Chồng “hờ” đánh đạp con riêng của vợ đến chết: Ngày 3/12, Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm gia Trần Văn Khởi (Sn 1995, trú huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về hành vi Giết người. Nạn nhân là cháu L.T.T.V (3 tuổi, con riêng vợ “hờ” của Khởi). Tại cơ quan chức năng, Khởi khai nhận, khoảng 6h sáng 18/11, anh ta phát hiện bé V tiểu tiện trong quần nên đã đánh cháu bị thương nặng. Sau đó, cháu V bắt đầu có biểu hiện bất thường nên Khởi đã đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế huyện An Minh để thăm khám nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Khởi cùng vợ “hờ” là Nguyễn Thị H (23 tuổi, mẹ cháu V) đã mang thi thể cháu chôn tại ấp Ngã Bát (xã Đông Hưng B, huyện An Minh). Sau đó, hắn ta bỏ trốn khỏi địa phương . Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám cho cháu V, các bác sĩ phát hiện trên người cháu bé có nhiều thương tích nên đã trình báo Công an. Ngay sau đó, Khởi bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố cả người mẹ vô cảm.