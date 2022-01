Bé 3 tuổi nghi bị bạo hành, 9 dị vật găm ở đầu: Cần khởi tố vụ án

Dấu hiệu cháu bé bị bạo hành



Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất (Hà Nội) nghi bị bạo hành, trong sọ phát hiện 9 vật thể giống đinh găm, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng VPLS Nguyễn Anh cho biết, việc cháu bé 3 tuổi bị nhiều dị vật giống đinh găm vào đầu trong sự đau đớn và tính mạng rất nguy kịch đã gây nên sự xót thương không chỉ ngay người thân trong gia đình mà cả cộng đồng xã hội.

“Trẻ em là người yếu thế, đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được sống sẽ phải bị xử lý nghiêm minh nhất. Sát hại trẻ em là tội ác lớn nhất và không có điều gì có thể để bao biện cho hành vi tàn ác, không còn tính người”, luật sư Thơm nêu ý kiến.

Hình ảnh 9 dị vật giống đinh được bắn vào sọ bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất.

Theo luật sư Thơm, từ thông tin các cơ quan chức năng xác định, cháu bé khi vào viện trong tình trạng hôn mê, co giật, chụp phim sọ não thấy có khoảng 9 vật nghi là đinh bắn, có thể thấy cháu bé bị đinh găm vào đầu là do tác động trực tiếp của loại hung khí nguy hiểm gây nên.

“Đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu cháu bé bị bạo hành nên ngay sau khi nhận được tin báo từ Bệnh viện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân cháu bị chấn thương sọ não và cơ chế hình thành các vết thương để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Thơm nói.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, thông tin về cháu bé quá sốc với nhiều người. Nếu kết quả xác minh đúng là những chiếc đinh đã đâm vào đầu cháu bé ở nhiều phía khác nhau như vậy thì chắc chắn là có tác động ngoại lực chứ không phải là một vụ tai nạn.

“Nếu là một chiếc đinh kim loại hoặc một dị vật, có thể là do tai nạn hoặc một nguyên nhân nào đó. Tuy nhiên, nếu là rất nhiều trước định kim loại đâm vào từ nhiều phía, chắc chắn không phải là tai nạn mà có sự tác động ngoại lực”, luật sư Cường nhận định.

Đồng tình với cách xử lý của các bác sĩ khi báo tin vụ việc bé gái cho Công an huyện Thạch Thất, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa cho rằng, Công an huyện Thạch Thất sẽ sớm có kết quả xác minh tin báo.

“Thời gian gần đây nhiều vụ án về bạo hành trẻ em xảy ra khiến dư luận xã hội bức xức, đau lòng. Tuy nhiên, những hành vi này dường nhi bị phát hiện quá muộn. Tôi ủng hộ cách xử lý của các bác sĩ bởi họ có thể chẩn đoán xác định được rằng những tổn thương, thương tích trên cơ thể bé gái là do cơ chế nào tác động gây lên”, luật sư Tùng cho biết.

Cần khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người

Luật sư Cường cho rằng, nếu có căn cứ xác định dị vật là những chiếc đinh kim loại, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 để tiến hành hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

“Nếu cháu bé vượt qua cửa tử, sống sót thì đó là một điều diệu kỳ. Bởi thông thường, nếu xuyên đinh kim loại vào đầu, sọ , chỉ cần một chiếc đinh là có thể khiến nạn nhân thiệt mạng. Nếu đối tượng xuyên nhiều chiếc đinh vào đầu cháu bé nhưng không tử vong là do may mắn, ngoài ý chí chủ quan của đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm đối với cháu bé. Bởi vậy, hành vi xuyên đinh kim loại vào đầu cháu bé (nếu có) vì bất cứ lý do gì, đó là hành vi giết người”, luật sư Cường cho hay.

Theo luật sư Cường, sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các hoạt động điều tra để xác định ai là người đã trực tiếp thực hiện hành vi tác động để những chiếc đinh đó xuyên vào đầu cháu bé. Đồng thời tiến hành lấy lời khai của những người trực tiếp chăm sóc cháu bé, những người thường xuyên tiếp cận với cháu bé để làm rõ nguyên nhân.

Cùng với đó, sẽ làm rõ những mâu thuẫn của cha, mẹ cháu bé và những người khác có liên quan. Nếu xác định có người tác động khiến đinh găm vào sọ cháu bé sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích của hành vi. Nếu một người không bị bệnh tâm thần mà thực hiện một hành vi ghê rơn thì quá độc ác, tàn nhẫn, mất hết tính người. Trường hợp xử lý về tội giết người, đối tượng phạm tội sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như phạm tội với người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ nên hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

“Cần làm rõ cha đẻ, mẹ đẻ của cháu bé là ai, đang ở đâu, họ đã thực hiện trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng cháu bé này như thế nào để xem xét trách nhiệm trong việc chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng cháu bé này theo quy định pháp luật”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, nếu xác định cháu bé bị chấn thương sọ não là do bị bạo hành thì đối tượng gây nên sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Giết người. Tội danh và hình phạt được được quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Ngoài ra cũng cần xem xét đến trong thời gian trước ngày bị chấn thương sọ não nặng, cháu bé còn có bị bạo hành hay không. Nếu có căn cứ xác định cháu bị bạo hành, tùy theo mối quan hệ với cháu bé, đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Hành hạ người khác hoặc tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình theo quy định tại các Điều 140, 185 Bộ luật hình sự.

Khoảng 17h20 ngày 17/1, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi, trú xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) trong tình trạng hôn mê, co giật được mẹ đưa đến. Các bác sĩ khoa cấp cứu đã đặt ống, chụp phim, làm chẩn đoán và phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên đã chuyển tuyến cho bệnh nhi lên Bệnh viện Xanh Pôn, đồng thời báo Công an huyện Thạch Thất. Tại bệnh viện Xanh Pôn, bé tiếp tục được chụp cắt lớp đa dãy và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ ghim đâm vào tổ chức não. Đáng chú ý, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi từng hôn mê, vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được đưa lên cấp cứu rồi gia đình lại chuyển lên Bệnh viện Nhi trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bé A đã phải nhập viện vì có dị vật đường tiêu hóa. Công an huyện Thạch Thất, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan xác minh làm rõ nghi án bé gái 3 tuổi bị bạo hành trên.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cha ruột bạo hành con gái gần 1 tuổi: