Bắt thanh niên dùng dao định cắt cổ nữ nhân viên cửa hàng Viettel

Ngày 2/8, Công an quận Tân Phú, TP HCM đang tạm giữ Vũ Viết T. (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, trú tại quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo đó, khoảng 16h ngày 30/7, chị V.N.P. (SN 1991, ngụ quận 5, là nhân viên ở cửa hàng Viettel ở quận Tân Phú). đang ở tại cửa hàng Viettel nằm trên đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú thì có nam thanh niên bịt mặt chạy vào.

Sau đó, người này hỏi chị P. là có chuyển tiền qua tài khoản hay không? Chị P. trả lời là có thì nam thanh niên yêu cầu chuyển 50 triệu đồng. Do tài khoản không đủ nên chị P. không chuyển được và nam thanh niên rời đi.

Khoảng 30 phút sau, anh ta quay lại gặp chị P. và đưa tờ giấy có ghi số tài khoản, họ tên của người nhận. Nam thanh niên nhờ chị P. chuyển cho người này 10 triệu đồng. Khi chị P. tiến hành chuyển thì anh ta đi vòng ra phía sau.

Hình ảnh cắt từ camera vụ việc.

Bất ngờ, đối tượng rút con dao kề vào cô nữ nhân viên Viettel uy hiếp để cướp. Hoảng sợ, chị P. dùng tay nắm lấy con dao đẩy ra và hô hoán kêu cứu. Trong lúc giằng co, chị P. cùng đối tượng té xuống.

Lúc này, tên cướp bỏ chạy ra xe rồi nổ máy tẩu thoát về đường Lê Khôi. Người dân chạy tới thì đối tượng đã đi mất.

Nhận tin, công an khám nghiệm, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh truy bắt nghi can.

Nạn nhân cho biết, đối tượng gây án cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam. Khám nghiệm hiện trường, công an thu được con dao bầu dài khoảng 12cm và 1 tờ giấy.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định T. là đối tượng gây án nên truy bắt. Ngày 1/8, trinh sát công an phát hiện thanh niên này đang bỏ trốn ở quận Phú Nhuận nên khống chế bắt giữ.