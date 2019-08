Ngăn cản hàng xóm đốt rác dẫn đến xô xát, 1 phụ nữ bị khởi tố

Xô nhựa trở thành hung khí?

Trao đổi với PV trong tâm trạng vô cùng lo lắng, anh Đỗ Quang Tuấn (SN 1978, ở thôn Bùi Nguyễn, xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) cầm theo lá đơn “kêu cứu khẩn cấp” về vụ việc liên quan đến vợ mình để gửi đến các cơ quan báo chí.

Sở dĩ có sự lo lắng như vậy vì anh Tuấn không thể ngờ sự việc vợ anh xô xát với hàng xóm lại có thể bị khởi tố hình sự tội "Cố ý gây thương tích".

Trong đơn, anh Tuấn nêu: N gày 20/02/2019, hàng xóm là ông Đỗ Đức Thắng (SN 1964) mang rác thải sinh hoạt ra đốt trước cổng khiến khói dày đặc bay vào nhà, gây ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình.

Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1978, vợ anh Tuấn) xách xô nước ra dập lửa thì ông Thắng quay sang chửi bới. Không dừng lại, ông Thắng tiếp tục châm lửa đốt thì hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

"Bị ông Thắng đe dọa, đấm vào bụng vợ tôi đã vẩy xô nhựa đã hết nước qua lại nhằm tự vệ thì trúng mặt ông Thắng. Lúc đó, bà Thủy, bà Liên là hàng xóm cũng có mặt đòi dập lửa để không ảnh hưởng đến hàng xóm, ông Thắng cũng không cho dập” - anh Tuấn kể lại.

Sau xô xát, ông Thắng vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam điều trị, đồng thời làm đơn trình báo gửi tới cơ quan Công an, đề nghị khởi tố chị Lan Anh về tội “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 15/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Phủ Lý đã trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Hà Nam giám định thương tật, tổn hại sức khoẻ đối với ông Thắng. Theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 31/19/TgT ngày 22/3/2019, của Trung tâm pháp y tỉnh Hà Nam, tỉ lệ tổn thương của ông Thắng là 2%. Đối với chị Lan Anh, thì tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra một xô nhựa, loại đựng sơn màu trắng đã qua sử dụng, với chiều cao 35cm, đường kính đáy 25cm, đường kính miệng xô là 30cm. Ngoài ra, gia đình cũng giao nộp toàn bộ clip hình ảnh sự việc được ghi lại qua camera an nình gia đình. Anh Tuấn cho biết: “Vợ tôi bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Phủ Lý khởi tố tội “Cố ý gây thương tích” và bắt giam, Viện kiểm sát nhân dân TP Phủ Lý ra quyết định truy tố trước sự bàng hoàng của gia đình”.

Anh Tuấn phản ánh, sau khi vợ bị bắt tạm giam việc thăm gặp bị cơ quan chức năng gây khó dễ.

Anh Tuấn cho rằng, việc vợ anh bị “khép tội” là bất công khi mà thương tích của ông Thắng được giám định là 2%. Trong khi đó cái xô nhựa lại được coi là hung khí nguy hiểm?

Hai gia đình có mâu thuẫn từ trước

Anh Tuấn cho biết thêm: “Gia đình tôi và ông Thắng đã có mâu thuẫn từ xưa liên quan đến vấn đề đất đai. Hơn nữa ông Thắng cũng từng gây thương tích cho gia đình tôi và bị phạt 6 tháng tù về hành vi đó.

Ông Thắng rất căm thù gia đình tôi, thường xuyên kiếm cớ gây sự. Việc ông ấy đốt rác trước cổng nhà tôi, sau đó còn đánh vợ tôi là một hành vi khiêu khích rõ ràng. Vợ tôi đơn thuần chỉ mang xô nhựa ra để dập lửa, chứ không hề có ý định đánh ông Thắng, việc vợ tôi gây thương tích cho ông Thắng là do ông này xâm hại sức khoẻ của vợ tôi trước.”

Trao đổi với PV xoay quanh vụ án này, Luật sư Bùi Thế Vinh - Trưởng VPLS Thái Minh thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng: Trong vụ án này cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát này và nhân thân của (ông Đỗ Đức Thắng - người được coi là bị hại) trước và khi xảy ra xô sát với chị Lan Anh.



Vị luật sư cũng nhận định: Việc chị Lan Anh có thái độ phản đối ông Thắng đốt rác là để ngăn chặn hành vi trái pháp luật của ông Thắng; Việc Lan Anh xách nước ra dập lửa là để ngăn chặn hậu quả xấu có thể xẩy ra từ việc đốt rác của ông Thắng. Trong trường hợp này, hành động của chị Lan Anh là hoàn toàn cần thiết, hành động ấy phải được cộng đồng xã hội ủng hộ, hành động ấy phải được pháp luật bảo vệ.

Ngoài ra, vị luật sư cho hay: "Áp dụng quy định của pháp luật (Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao để xem xét đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của cái xô nhựa trong vụ án này ta thấy: Cái xô nhựa là một loại dụng cụ phục vụ cho cuộc sống, nhưng tính chất nguy hiểm của cái xô nhựa đối với tính mạng sức khỏe con người không thể tương đồng với các loại dụng cụ như: Búa đinh, dao phay, các loại dao sắc, nhọn... đã được liệt kê tại“điểm a tiểu mục 2.2 mục 2 Phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP. Bởi vậy, tôi cho rằng cái xô nhựa trong vụ án này không thể là “Hung khí nguy hiểm” như quy kết của bản cáo trạng."

Vị luật sư cũng cho rằng, vụ án không làm rõ nguyên nhân gây ra thương tích trên người của chị Nguyễn Thị Lan Anh, đây là tình tiết quan trọng dể xác định mức độ lỗi của các bên trong vụ án này .

Công an Phủ Lý nói gì?

Ông Lê Đức Tùng - Trưởng Công an TP Phủ Lý cho biết: "Vụ án này Công an TP Phủ Lý đã làm theo đúng trình tự. Sau khi có kết luận điều tra, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can."

Khi PV đề cập đến thông tin gia đình bị can cho rằng cơ quan điều tra “khép” chiếc xô nhựa là “hung khí nguy hiểm” thì vị lãnh đạo Công an TP Phủ Lý đề nghị: “Không bình luận. Chúng tôi làm đúng quy định của pháp luật và có xin ý kiến hai nghành cấp tỉnh rồi. Cái gì là hung khí nguy hiểm, chúng tôi làm luật phải nắm rõ được điều đó”.

Đề cập đến thông tin gia đình cho rằng bị gây khó dễ khi muốn vào thăm nom chị Lan Anh, thì ông Tùng cho biết, việc thăm nom thuộc thẩm quyền của VKSND TP Phủ Lý.

