Đường dây đánh bạc Trung Quốc "tái mặt" khi bị lính Biên phòng "cực ngầu" dẫn độ

Chiều 1/8, công tác bàn giao các nghi phạm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ do người Trung Quốc điều hành, đóng cơ sở tại Hải Phòng vừa bị cơ quan công an triệt phá đã hoàn tất công tác bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn).

Sắc mặt các nghi phạm người Trung Quốc trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tái nhợt khi bị lực lượng Biên phòng áp giải dẫn độ cho cơ quan chức năng phía Trung Quốc. Sắp tới, các đối tượng sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Lực lượng chức năng 2 nước đang làm các thủ tục bàn giao và tiếp nhận nghi phạm. Nhiều xe chuyên dụng và các lực lượng cảnh sát, quân đội được huy động để đảm bảo an toàn, thành công cho buổi bàn giao nghi phạm. Ngoài lực lượng bộ đội Biên phòng, lực lượng CSCĐ cũng được huy động cho nhiệm vụ. Các nghi phạm người Trung Quốc được đưa xuống xe, dẫn độ sang bàn giao cho phía Trung Quốc. Được biết, theo thỏa thuận ký kết giữa hai nước về tư pháp, vụ án này sẽ thuộc thẩm quyền điều tra mở rộng, xử lý cuối cùng của công an Trung Quốc. Ngoài ra, do đường dây đánh bạc trực tuyến của nhóm nghi phạm người Trung Quốc thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nhưng được tổ chức cho chính công dân của Trung Quốc tham gia. Vì vậy, cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ tiếp tục điều tra và xử lý. Trước đó (ngày 27/7), hàng trăm công an ập vào khu đô thị Our City ở đường Phạm Văn Đồng, TP Hải Phòng. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 380 người Trung Quốc đang vận hành đường dây đánh bạc qua mạng dành cho công dân Trung Quốc đang sinh sống tại Trung Quốc tham gia đánh bạc dưới các hình thức như cá cược thể thao, chơi xổ số, lô tô, đua xe, game... thông qua đường dây trực tuyến trên mạng Internet từ các website của tổ chức này. Ban chuyên án đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động, hơn 500 máy tính các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Công an bước đầu xác định số tiền giao dịch trên hệ thống đánh bạc này là hơn 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng). Trong số gần 400 người bị công an tạm giữ chỉ có chưa đến 30 đăng ký lưu trú. Lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp đầu tư, nhóm này chia thành các ca nhỏ để vận hành website đánh bạc 24/7, hoạt động khép kín, không tiếp xúc với người ngoài. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy người cầm đầu nhóm này đang ở nước ngoài. Khu đô thị Our City ở Hải Phòng chỉ là nơi đặt máy móc vận hành đường dây đánh bạc cho người Trung Quốc tham gia. Liên quan vụ việc này, phía Trung Quốc cũng đang điều tra, truy bắt những người liên quan đến nhóm tổ chức đánh bạc bị Công an Việt Nam phát hiện. Khoảng 15 chiếc xe loại 45 chỗ được lực lượng chức năng của Việt Nam huy động để chở gần 400 đối tượng người Trung Quốc bàn giao cho Công an Trung Quốc tiếp quản, xử lý. Mỗi chiếc xe chở khoảng 30 đối tượng gồm cả nam và nữ cùng lực lượng đi theo dẫn độ. Các đối tượng thời điểm bị bắt quả tang. Toàn cảnh khu đô thị tại Hải Phòng, nơi các đối tượng thuê nhà để hoạt động, điều hành đường dây đánh bạc.

