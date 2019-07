Táo tợn “giang hồ” nổ súng loạt chi nhánh Vietcombank, Agribank... cướp tiền

Vào 11h hôm nay (25/7), một tên cướp nã nhiều phát súng khi xông vào chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.



Theo thông tin từ ông Lê Quang Đông, Trưởng công an xã Hải Yến, nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng trên đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đã rút súng uy hiếp nhân viên bảo vệ để xông vào vào bên trong phòng giao dịch.

Khi phát hiện vụ việc, một trong hai bảo vệ tại chi nhánh Vietcombank trên chặn tên cướp dẫn đến hai có sự giằng co. Khi bị đẩy ra ngoài, tên cướp rút súng ra bắn nhiều phát vào phía trong rồi lên xe máy tẩu thoát. Thông tin ban đầu từ công an xã cho biết nhân viên bảo vệ tên là Phạm Văn Bằng bị thương sau vụ nổ súng. Nạn nhân phải khâu 5 mũi do đạn sượt qua đùi. Hiện vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nhằm nhanh chóng bắt được nghi phạm.

Một vụ cướp táo tợn mới xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở Thanh Hóa. Ảnh: Zing. cướp tiền . Trước đó, vào ngày 13/6 vừa qua, dư luận xôn xao khi Vùi Văn Dũng (27 tuổi, trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, mặc áo khoác dạng áo mưa, đeo găng tay đi vào Phòng Giao dịch Phú Xuân của Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Bảo Thắng (thuộc địa phận thôn Giao Bình, xã Xuân Giao). Dũng cầm 1 khẩu súng ngắn uy hiếp nhân viên giao dịch nhằm mục đích

Khi bị bảo vệ của phòng giao dịch phát hiện, Dũng bỏ chạy ra ngoài và lái xe máy bỏ chạy. Trước khi tẩu thoát, đối tượng đã dùng súng bắn vào cửa kính của phòng giao dịch.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai các phương án để truy tìm và bắt giữ nghi phạm. Đến ngày 19/6, Dũng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Thắng đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vào ngày 27/6, Công an huyện Bảo Thắng khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Vùi Văn Dũng (27 tuổi, trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Nghi can Trần Hoàng Nhật Hùng được đưa về nhà để thực hiện lệnh khám xét sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng. Ảnh: Zing.

Vào khoảng 10h ngày 5/9/2018, dư luận rúng động bởi vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra tại chi nhánh của Vietcombank ở Khánh Hòa. Hai nghi can Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, cùng trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) đi xe máy đến Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thị xã Ninh Hòa để thực hiện vụ cướp. Theo đó, một nghi can đứng ngoài trong khi người còn lại mang theo súng vào bên trong ngân hàng.

Hai nghi phạm mang theo bao tải, xông vào ngân hàng với súng tự tạo và lấy đi nhiều tiền trước khi lên xe tẩu thoát. Tại hiện trường, công an thu giữ một khẩu súng tên cướp bỏ lại. Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết phía Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông tin tổng số tiền bị cướp là 4,5 tỷ đồng.

Bằng các nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ hai nghi can Trần Hoàng Nhật Hùng và Đàm Minh Quang vào lúc 15h ngày 6/9. Tại cơ quan công an, Quang và Hùng khai nhận đã thực hiện vụ cướp ngân hàng vào sáng 5/9.