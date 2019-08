Phở Hòa Pasteur 8 lần bị giang hồ 'khủng bố' giờ ra sao?

Trưa 1/8, quán phở Hòa Pasteur, nằm tại số 260C Pasteur (quận 3, TP.HCM) đóng cửa ngừng phục vụ, khác hẳn với khung cảnh ăn uống đông đúc vào giờ nghỉ trưa như thường ngày. Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an quận 3 - TP HCM đã đến quán Phở Hòa Pasteur ghi nhận hiện trường, làm việc với những người trong gia đình về việc trong một tháng 8 lần bị tạt sơn, mắm tôm. Ông Phan Tùng Linh (chủ quán phở Hòa Pasteur) cũng đã đến Công an quận 3 làm việc về một số vấn đề liên quan. Theo tìm hiểu, Phở Hòa Pasteur là một trong những tiệm phở nổi tiếng tại Sài Gòn, được mở từ năm 1968, hiện do ông Phạm Tùng Linh làm chủ. Theo ông Linh, từ đầu tháng 7 đến nay, quán đã 8 lần bị tạt sơn, mắm tôm, lòng heo và chất bẩn. Theo ông Linh, ban đầu, những người tạt sơn chỉ thực hiện hành vi vào ban đêm nhưng những ngày gần đây, họ tấn công cả vào ban ngày khiến nhiều thực khách và nhân viên hoảng sợ. Ghi nhận của phóng viên cho hay, trên tường, trên cửa cuốn của quán vẫn còn nham nhở những vết bẩn, sơn đỏ,... do giang hồ ném vào những ngày trước đó. Để giải quyết triệt để vấn đề, quán phở Hòa Pasteur cũng đã tạm nghỉ bán để khắc phục hậu quả của 8 vụ tạt sơn, mắm tôm và chất bẩn. Quán cũng đã dán thông báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về việc ngưng phục vụ: "Chúng tôi rất tiếc và chân thành xin lỗi quý khách hàng về sự bất tiện này". Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao quán bị tạt sơn, mắm tôm đến 8 lần nhưng công an vẫn không thể giải quyết, phóng viên Báo Người Lao Động đã đến Công an phường 8, quận 3. Thượng úy Hoàng Văn Thực - trực ban Công an phường 8, quận 3 cho hay: "Sau khi nhận đơn của chủ quán phở Hòa, chúng tôi đã chuyển lên công an quận và quận đang làm vụ này, chúng tôi không trả lời vấn đề liên quan". Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, ông Võ Anh Tuấn (con rể thứ 6 của gia đình quán phở Hòa) có vay mượn số tiền hơn 8 tỉ đồng bên ngoài xã hội. Nhiều chủ nợ, công ty thu hồi nợ đến quán phở Hòa Pasteur gây áp lực yêu cầu ông Tuấn trả nợ. Phía bên trong quán, mọi vật dụng, trang thiết bị đều trong tình trạng "nằm chờ". Hiện tại, có nhiều công nhân đang làm việc tại đây để sửa chữa và mở rộng diện tích kinh doanh. Chủ quán phở cho biết, quán dự kiến hoạt động lại bình thường vào ngày 3/8.

