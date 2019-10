Bắt tạm giam đối tượng dùng súng bắn liên tiếp khách trong quán cà phê

Liên quan đến vụ người đàn ông bị bắn liên tiếp ở quán cà phê, ngày 28/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đại (26 tuổi, trú xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) về hành vi giết người. Đại là bị can nổ hai phát súng bắn người đàn ông tại một quán cà phê dọc quốc lộ 27 đoạn qua huyện Cư Kuin, vào chiều 22/10, rồi sau đó bỏ trốn.

Ảnh minh họa. Trước đó, khoảng 14h ngày 22/10, anh Nguyễn Xuân Trường (32 tuổi) đang trò chuyện với bạn tại một quán cà phê thuộc xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin thì một thanh niên đi ôtô dừng trước quán, nổ súng bắn liên tiếp vào người anh khiến nạn nhân bị thương năng, may mắn đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Nhận tin báo của người dân, công an huyện Cư Kuin đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường điều tra vụ việc. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nghi can trong vụ án này là Nguyễn Văn Đại, 26 tuổi, trú thôn Nam Hòa, xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin. Nguyên nhân ban đầu là giữa Đại và Trường xảy ra mâu thuẫn trong một cuộc nhậu, hai người đã thách thức nhau. Được biết, Đại có tiền án, tiền sự tại địa phương. Khẩu súng gây án là một dạng súng rulo tự chế .