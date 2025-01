Dấu ấn nổi bật ngành thông tin và truyền thông Hải Dương năm 2024

Nhiều thành tựu ngành thông tin và truyền thông Hải Dương năm 2024

Chiều 9/1, Sở Thông tin và truyền thông Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Ông Nguyễn Cao Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương khi phát biểu khai mạc hội nghị khẳng định, năm 2024, ngành thông tin và truyền thông tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Một trong những kết quả nổi bật của ngành thông tin và truyền thông Hải Dương năm 2024 là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật luôn được quan tâm chú trọng triển khai kịp thời. Sở đã tham mưu tỉnh ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật, và nhiều văn bản chỉ đạo điều hành tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, công tác tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án được tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả. Sở đã tham mưu xây dựng quy hoạch ngành thông tin và truyền thông trong quy hoạch chung của tỉnh Hải Dương; tham mưu triển khai kế hoạch gặp mặt, trao Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024); kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; kế hoạch số 3645 của UBND tỉnh về triển khai “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia chấm vn”, giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng tham mưu triển khai kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc ngành thông tin truyền thông trong phòng chống lụt bão, và tìm kiếm cứu nạn. triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả và thiệt hại nghiêm trọng của bão số 3 Yagi đối với ngành thông tin truyền thông, nhằm sớm khắc phục sự cố đảm bảo thông tin liên lạc. Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024) trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Kết quả tỉnh Hải Dương có 1 giải tập thể và 16 giải cá nhân, bao gồm. 1 giải Nhì, 6 giải Khuyến khích, 2 giải Cây bút triển vọng, 7 giải dành cho học sinh khuyết tật.

Ông Nguyễn Cao Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Hải Dương phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng. Sở quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 3.900 cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số, an toàn thông tin. Hơn 6.800 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng về kỹ năng số. Hơn 500 lượt cán bộ nông nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản xuất và nông dân được tập huấn về chuyển đổi số, cách thức đưa sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Sở cũng triển khai tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, kỹ năng số cho hơn 3.500 cán bộ, công chức, viên chức và hơn 6.800 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng trên nền tảng mở đại trà của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đáng chú ý, công tác xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số có chuyển biến tích cực. Hoạt động của các cơ quan Nhà nước cơ bản được thực hiện trên môi trường điện tử.

Lần đầu tiên, Hải Dương tổ chức công bố kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) trên địa bàn tỉnh, để đánh giá hiện trạng chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương trong tỉnh. Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương 26/3, và ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Tập trung phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các ứng dụng nền tảng phục vụ cho chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng viễn thông, mạng lưới truyền dẫn, triển khai băng thông rộng chất lượng cao, phủ sóng 4G, 5 gờ trên toàn tỉnh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cấp xã để phục vụ cho các nhu cầu kết nối. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đảm bảo nhu cầu họp trong nội bộ tỉnh và các cuộc họp của Chính phủ với địa phương. Triển khai nền tảng tích hợp và chia sẻ dùng chung của tỉnh (LGSP) để kết nối, chia sẻ dữ liệu của các ngành, địa phương. Hiện nay, chỉ số về hạ tầng số của tỉnh Hải Dương đứng thứ 11 trên toàn quốc.

Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu của tỉnh, kết nối liên thông với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, để tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà nước và phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, đảm bảo cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đưa Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân và Trợ lý ảo trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đi vào hoạt động. Tính đến nay, đã tích hợp được 543 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đang cung cấp 1.960 thủ tục hành chính. Trong đó có 335 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 664 dịch vụ công trực tuyến một phần, 961 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến. Xếp hạng Cổng dịch vụ công Hải Dương đứng thứ 7 toàn quốc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trung tâm dữ liệu DC của tỉnh đã đi vào hoạt động đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiện có hơn 20 hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của tỉnh, các sở, ngành đã và đang được cài đặt, vận hành tại Trung tâm dữ liệu tỉnh. Triển khai các dịch vụ giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu tỉnh. Thực hiện hướng dẫn và phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá, việc phê duyệt cấp độ an toàn thông tin tỉnh Hải Dương đứng thứ 3 toàn quốc.

Tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 95%. Số giao dịch trên sàn thương mại điện tử đứng thứ 7. Doanh thu trên sàn thương mại điện tử đứng thứ 6. Sản lượng bán trên sàn thương mại điện tử Hải Dương đứng thứ 4 toàn quốc.

Theo báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, trong nhiều năm liền, Hải Dương xếp hạng DTI thuộc TOP 15 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương đã ký kết hợp tác truyền thông với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của Trung ương, của tỉnh nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại, truyền thông chính sách, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hải Dương nhằm thu hút đầu tư…

Năm 2024, các doanh nghiệp tập trung phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông, chuyển dịch sang hạ tầng đô thị thông minh (ICT), tạo nền tảng cho chuyển đổi số. Theo đó, hiện nay, Hải Dương có 3.659 trạm thu phát sóng di động (BTS) tại 2.035 vị trí. Hạ tầng mạng viễn thông 3G, 4G được phát triển, mở rộng phủ khắp 100% dân số. Công nghệ 5 gờ đang được triển khai cung cấp trên địa bàn tỉnh.

Tổng số thuê bao điện thoại là 2.113.013 thuê bao, ước đạt bình quân 108 thuê bao trên 100 dân. Tổng số thuê bao Internet băng thông rộng là 2.235.026 thuê bao, ước đạt bình quân 100 thuê bao trên 100 dân. Số thuê bao điện thoại di động sử dụng Smartphone là 1.883.522, ước đạt 91% điện thoại thông minh trên 100 dân. Internet cáp quang băng thông rộng được đưa tới 100% thôn, khu dân cư. Hiện có 433.703 thuê bao băng thông rộng cố định cáp quang là hộ gia đình, đạt tỷ lệ 76%. Doanh thu dịch vụ bưu chính năm 2024 ước đạt 619 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2023. Doanh thu dịch vụ viễn thông năm 2024 ước đạt 2.813 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023.

Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Hải Dương Nguyễn Cao Thắng khẳng định, Hải Dương đã thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các dịch vụ công nghệ thông tin, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, đồng thời đảm bảo an ninh mạng và tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông Hải Dương cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, thách thức như tốc độ chuyển đổi số ở một số lĩnh vực còn chậm, năng lực tiếp cận công nghệ của một bộ phận tổ chức và người dân chưa cao.

Năm 2025, với vai trò là một ngành mũi nhọn, thông tin và truyền thông tỉnh Hải Dương cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt trong chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực.

Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Hải Dương cho rằng, cần đẩy mạnh xây dựng và phát triển hạ tầng số hiện đại, đồng bộ và an toàn; tăng cường phối hợp với các sở, ngành và địa phương để triển khai hiệu quả Đề án Chuyển đổi số, đặc biệt là triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá Phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao nhận thức và kỹ năng công nghệ cho cán bộ và người dân; nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời.

Cơ quan sau hợp nhất sẽ là nòng cốt thực hiện Nghị quyết 57

Chúc mừng những thành tích của toàn ngành thông tin và truyền thông Hải Dương đã đạt được, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định, năm 2024, kết quả về chuyển đổi số của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ số về chuyển đổi số của Hải Dương được xếp hạng cao so với toàn quốc.

Số giao dịch và doanh thu trên sàn thương mại điện tử nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Mạng lưới viễn thông, internet, sóng 4G phục vụ toàn tỉnh, sóng 5G từng bước phục vụ trên nhiều khu vực trong tỉnh Hải Dương.

Cùng với đó, thời lượng, nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình, báo chí ngày càng nâng cao, các tin, bài phản ánh về các mặt của tỉnh ngày càng chất lượng. Thông tin được cập nhật kịp thời đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như các mặt của đời sống. Trình độ nghiệp vụ của đội ngũ người làm báo trong tỉnh ngày càng nâng cao, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và đạo đức nghề làm báo.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trong tỉnh Hải Dương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm đạt các chỉ tiêu, kế hoạch về doanh thu. Mạng lưới viễn thông tiếp tục mở rộng...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương trao bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông cho tập thể Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương.

Nhấn mạnh, trong quý I/2025, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hợp nhất với Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định, Sở mới sau khi hợp nhất sẽ là cơ quan nòng cốt trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai hiệu quả các phần việc liên quan theo Nghị quyết 57. Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc “hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí”.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông phát triển. Triển khai xây dựng hạ tầng viễn thông, hạ tầng công nghệ 5G tại các khu công nghiệp; thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Có giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phát triển kinh tế số.

Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chuyển đổi số báo chí; tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện lớn, ngày kỷ niệm quan trọng trong năm 2025. Quảng bá hình ảnh đẹp của Hải Dương, những điển hình sản xuất giỏi, công tác tốt để cổ vũ, lan tỏa phong trào thi đua sáng tạo.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương vinh dự nhận bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông vì có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành thông tin và truyền thông Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương cùng 4 cá nhân được UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Sở Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, 22 tập thể, 55 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2024.