Quảng Ninh: Truy bắt đối tượng dùng súng K54 cướp tiệm vàng

Chiều 8/10, lãnh đạo Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xác nhận trên địa bàn phường Mạo Khê vừa xảy ra vụ việc một đối tượng đi xe máy mang theo súng xông vào cướp tiệm vàng.



Theo đó,vào khoảng 16h ngày 8/10, một đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter xông vào tiệm vàng, bạc Lương Oanh ở khu 1 (phường Mạo Khê, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để cướp.

Tại đây, đối tượng đã sử dụng súng K54 uy hiếp chủ tiệm, rồi cướp đi số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Hiện trường xảy ra vụ cướp.

Khi đối tượng ra đến cửa thì bị một người điều khiển xe bán tải tông vào xe máy tên cướp, làm chiếc ba lô tên cướp đang đeo rơi xuống đất, khiến toàn bộ số tiền trong ba lô mà đối tượng cướp được văng ra đường.

Tuy nhiên sau đó, tên cướp đã nhanh chóng nhặt khẩu súng K54 và lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an Thị xã Đông Triều đã có mặt tại hiện trường, cùng chủ tiệm vàng thu gom số tiền 200 triệu đồng bị vung vãi trên đường; thu giữ chiếc ba lô tên cướp để lại (bên trong có 4 viên đạn, 2 con dao, 1 điện thoại).

Lãnh đạo Công an an thi xã Đông Triều bước đầu xác định đối tượng có sử dụng súng quân dụng là K54. Công an đang truy xuất camera truy bắt đối tượng.