Cảnh sát Việt Nam dùng súng chống tăng B-41 giải cứu con tin

Sáng 26/8, tại Quảng trường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, diễn ra Lễ khai mạc Vòng chung kết khu vực phía Nam, Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 5. Hội thi có sự tham dự của 10 đội tuyển dự thi với gần 600 cán bộ chiến sĩ. Tại hội thi, lực lượng Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) và Cảnh sát Cơ động của Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp diễn tập chống khủng bố. Theo giả lập, nhóm khủng bố được trang bị súng AK, lựu đạn bắt cóc con tin. Lực lượng chức năng đã huy động nhiều trang thiết bị hiện đại như xe bọc thép, súng máy để giải cứu con tin. Nhóm khủng bố vừa thương lượng vừa dọa giết chết con tin để uy hiếp, nên việc giải cứu lập tức được triển khai theo nhiều hướng. Nhận nhiệm vụ, lực lượng nhanh chóng tập trung nghe theo hướng dẫn của chỉ huy chia làm 3 tổ tiếp cận hiện trường. Các Cảnh sát cơ động vượt qua nhiều chướng ngại vật. Khi phát hiện thấy cảnh sát đang cố gắng tiếp cận, những tên khủng bố uy hiếp tinh thần và bắn chết một con tin. Từ đó, khủng bố yêu cầu lực lượng chức năng rút lui. Các tổ công tác ẩn nấp sau chướng ngại vật chờ thời cơ áp sát nhóm khủng bố để giải cứu con tin.CSCĐ được trang bị hỏa lực mạnh, hóa trang chờ lệnh tiêu diệt mục tiêu. Cảnh sát đặc nhiệm tổ chức phương án bao vây, đột kích, để giải cứu con tin với nhiều lực lượng, tham gia từ nhiều phía. Khi thương thuyết bất thành, lực lượng chức năng nổ súng trấn áp nhóm khủng bố. Chiến dịch giải cứu con tin kết thúc thắng lợi, những kẻ khủng bố bị tiêu diệt và bắt sống tại chỗ. Ngoài diễn tập giải cứu con tin, tại hội thi còn tổ chức duyệt nghi thức điều lệnh đội ngũ. Sau lễ khai mạc, 10 đội tuyển bước vào thi đấu ở các nội dung như thi tình huống võ thuật, lý thuyết, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND, bắn súng và thi võ thuật CAND. Trong ảnh là một cán bộ CSCĐ đưa đao vào cổ rồi buộc dây hai đầu kéo xe tải nặng hơn 8 tấn. CSCĐ đặt đá trên đầu để đồng đội đập vỡ trong tiếng reo hò của những người chứng kiến. Vòng chung kết khu vực phía Nam, Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 năm 2019 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/8.

