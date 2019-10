Đình chỉ công tác trưởng công an xã dùng súng bắn dân

Ngày 21/10, Công an tỉnh Long An vừa kí quyết định đình chỉ công tác Thiếu tá Đặng Văn Em, trưởng công an xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh để điều tra, làm rõ vụ nổ súng khiến người dân bị thương.

Theo báo cáo của Công an huyện Tân Thạnh, khuya 3/10, ông Em cùng 2 công an viên đi tuần tra tại tuyến kênh Thanh Niên giáp địa bàn xã Bắc Hòa.

Quá trình tuần tra, phát hiện Trần Quốc Công và Nông Văn Toàn đang dùng vỏ lãi, dùng bình sung điện đánh bắt thủy hải sản nên công yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Anh Công đang được điều trị tại bệnh viện.

Khi bị phát hiện, anh Công và anh Toàn không chấp hành mà điều khiển vỏ lãi bỏ chạy, chống trả lại lực lượng chức năng. Trong quá trình truy đuổi, trưởng Công an xã Nhơn Hòa Lập đã bắn nhiều phát chỉ thiên để cảnh cáo.

Sau khi truy đuổi áp sát thì khẩu súng do trưởng công an xã đang mang theo bắn trúng vào người khiến anh Công bị thương.