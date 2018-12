Bắt quả tang 13 đối tượng chơi ma túy trong quán hát, có cả công chức

(Kiến Thức) -Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt quả tang ổ nhóm 13 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất chất ma túy. Trong đó có cả một số đối tượng là cán bộ, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện Hương Khê.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê vừa phát hiện bắt quả tang ổ nhóm gồm 13 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Dubai thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).



Thông tin ban đầu về vụ việc vào khoảng 21h30 ngày 21/12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ bất ngờ kiểm tra phòng VIP8 quán karaoke Dubai thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh.

Lực lượng công an bắt quả tang 13 đối tượng đang chơi ma túy, có cả cán bộ công chức huyện. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang ổ nhóm 13 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất chất ma túy. Số đối tượng này bao gồm 7 nữ và 6 nam có hộ khẩu thường trú tại các huyện Hương Khê, Hương Sơn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và TP Vinh, tỉnh Nghệ An; một số đối tượng là cán bộ, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện Hương Khê.

Qua khám xét, tại hiện trường lực lượng Công thu giữ 1 goi nilon màu xanh bên trong chứa thảo mộc khô màu nâu (cỏ mỹ), 3 viên nén màu xám hình lục giác ( ma túy tổng hợp ), 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (ma túy dạng đá) và nhiều tang vật liên quan phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, trong lúc tổ chức sinh nhật cho một người trong nhóm nên đã rủ nhau sử dụng ma túy. Khi các đối tượng đang sử dụng, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tiến hành test nhanh cho kết quả cả 13 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được lực lượng Công an hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.