Bắt nhóm “quái xế” tông cô gái tử vong ở Hà Nội

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) và Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành tạm giữ 9 trường hợp thanh thiếu niên, trong đó có 2 nghi can trong vụ việc đoàn "quái xế" tông tử vong cô gái 27 tuổi ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h50 ngày 2/11, chị Q. (27 tuổi, trú Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang dừng xe máy BKS 29C-813.XX chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu thì bất ngờ gặp đoàn "quái xế" phóng xe nhanh đi từ hướng ngược lại. Dù chị Q. đang dừng xe tại chỗ nhưng vẫn bị những "quái xế" này tông trúng.

Vụ việc khiến nạn nhân bị hất văng ra đường, sau đó đã tử vong. Nhóm thanh thiếu niên tiếp tục lái xe tốc độ cao bỏ trốn khỏi hiện trường. Bước đầu nhà chức trách xác định, N.T.M.K. (16 tuổi) và N.H.N. (19 tuổi) là hai nghi can khai nhận trực tiếp tông trúng chị Q. Sau cú tông, N.H.N cũng bị thương và phải nhập viện điều trị.

Trong ngày 3/11, lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành hóa trang, tuần tra cũng đã phát hiện, xử lý 25 phương tiện, 25 đối tượng có các hành vi: Nẹt pô, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, lạng lách, xe không biển kiểm soát...bàn giao cho công an phường sở tại để xác minh, xử lý theo quy định.

Vụ nhóm "quái xế" tông cô gái tử vong hiện đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.