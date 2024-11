Cậu bé tiết lộ manh mối quý giá lật mặt kẻ sát nhân nghiện game

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án Nguyễn Văn Tiến (18 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh), sát hại mẹ ruột, vùi thi thể trong vườn điều. Kết quả thực nghiệm hiện trường thể hiện bị can đã gây án một mình, phù hợp với tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 26/9/2024, người dân phát hiện một thi thể nữ tại khu vực rẫy trồng điều của bà L.T.V. (thuộc Thôn 6, xã Ia Le) đang trong quá trình phân hủy bị chôn vùi sơ sài dưới đất, lộ ra một số bộ phận trên cơ thể. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định thi thể trên là bà L.T.V., nguyên nhân ban đầu xác định nạn nhân bị chấn thương sọ não do tác động ngoại lực. (Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường) Khẩn trương vào cuộc điều tra, rà soát các mối quan hệ của bà L.T.V., cơ quan công an xác định, bà V. sống cùng con trai là Nguyễn Văn Tiến tại nhà cách nơi phát hiện tử thi khoảng 200m. Trước khi xảy ra án mạng, các quan hệ, sinh hoạt trong cuộc sống của gia đình nạn nhân không có điểm gì bất thường, nhưng cậu con trai của bà V. đã rời khỏi địa phương. (Khu vực vườn điều - nơi tìm thấy thi thể bà) Tìm hiểu hành tung của Tiến trước khi xảy ra án mạng, cơ quan công an xác định khoảng 14h ngày 18/9, Nguyễn Văn Tiến đã liên hệ với một người buôn bò ở thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh và bán 5 con bò, 4 con dê với số tiền 45,5 triệu đồng. Ngày 19/9, Tiến đến tiệm điện thoại di động ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh mua 11 thẻ nạp game liên quân với giá 5,5 triệu đồng; 1 điện thoại di động giá 17 triệu đồng, sau đó bỏ trốn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thông tin điều tra cho biết, bà Vân và Tiến sống gần như biệt lập, rất ít tiếp xúc với hàng xóm. Nam thanh niên này bỏ học từ năm lớp 10, nghiện game, sống khép kín, không bạn bè, nên cảnh sát không lấy được nhiều thông tin phục vụ điều tra. Một tình tiết đặc biệt trong vụ án, manh mối quý giá để xác định nghi phạm là thông tin từ cậu bé L. (14 tuổi). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Làm việc với cơ quan điều tra dưới sự giám hộ của mẹ, L. kể, hơn một tuần trước khi vụ việc được phát hiện, trong lúc chăn bò qua khu vườn của bà V., cháu L. đã trông thấy Tiến cầm cuốc đào đất, vun thành đống (trùng khớp với vị trí phát hiện thi thể). Tuy nhiên, khi cậu bé đến gần thì bị Tiến đuổi đi, sau đó hỏi số điện thoại người mua bò. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau đó, L. tò mò quay lại xem thì càng đến gần khu vực bị đào xới nham nhở, L. ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Bất ngờ, cậu bé trông thấy vật lạ dưới chân, giống như xương sọ. Ngay cạnh đó là một cánh tay và chân người lộ ra dưới lớp đất mỏng. L. hoảng hốt chạy về nhà gọi người lớn. Sau đó vụ án mạng đã bị phát giác. Ngay sau khi nhận diện được nghi phạm, cảnh sát đã phát thông báo truy tìm Nguyễn Văn Tiến. Trong qua trình truy bắt, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã di chuyển đến nhiều địa bàn để lẩn trốn như TP. Hà Nội, TP. HCM. Vào 12h ngày 1/10, ngay sau khi xác định Nguyễn Văn Tiến đang ẩn nấp tại một phòng trọ thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp Công an quận 12 khẩn trương bắt giữ đối tượng, tạm giữ 2 điện thoại di động và 3 triệu đồng tiền mặt. Về nguyên nhân sát hại mẹ, Tiến khai, sau khi thức thâu đêm chơi game, sáng 18/9, Tiến cùng mẹ đi phát cỏ vườn điều sau nhà. Đến trưa, Tiến xin mẹ tiền để đi chơi, nhưng mẹ không cho và la mắng nên bực tức, dùng dao rựa đang cầm trên tay chém nhiều nhát khiến mẹ tử vong tại chỗ. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng sẽ phải trả đắt trước pháp luật. >>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án Nguyễn Văn Tiến (18 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh), sát hại mẹ ruột, vùi thi thể trong vườn điều. Kết quả thực nghiệm hiện trường thể hiện bị can đã gây án một mình, phù hợp với tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 26/9/2024, người dân phát hiện một thi thể nữ tại khu vực rẫy trồng điều của bà L.T.V. (thuộc Thôn 6, xã Ia Le) đang trong quá trình phân hủy bị chôn vùi sơ sài dưới đất, lộ ra một số bộ phận trên cơ thể. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định thi thể trên là bà L.T.V., nguyên nhân ban đầu xác định nạn nhân bị chấn thương sọ não do tác động ngoại lực. (Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường) Khẩn trương vào cuộc điều tra, rà soát các mối quan hệ của bà L.T.V., cơ quan công an xác định, bà V. sống cùng con trai là Nguyễn Văn Tiến tại nhà cách nơi phát hiện tử thi khoảng 200m. Trước khi xảy ra án mạng, các quan hệ, sinh hoạt trong cuộc sống của gia đình nạn nhân không có điểm gì bất thường, nhưng cậu con trai của bà V. đã rời khỏi địa phương. ( Khu vực vườn điều - nơi tìm thấy thi thể bà) Tìm hiểu hành tung của Tiến trước khi xảy ra án mạng, cơ quan công an xác định khoảng 14h ngày 18/9, Nguyễn Văn Tiến đã liên hệ với một người buôn bò ở thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh và bán 5 con bò, 4 con dê với số tiền 45,5 triệu đồng. Ngày 19/9, Tiến đến tiệm điện thoại di động ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh mua 11 thẻ nạp game liên quân với giá 5,5 triệu đồng; 1 điện thoại di động giá 17 triệu đồng, sau đó bỏ trốn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thông tin điều tra cho biết, bà Vân và Tiến sống gần như biệt lập, rất ít tiếp xúc với hàng xóm. Nam thanh niên này bỏ học từ năm lớp 10, nghiện game, sống khép kín, không bạn bè, nên cảnh sát không lấy được nhiều thông tin phục vụ điều tra. Một tình tiết đặc biệt trong vụ án, manh mối quý giá để xác định nghi phạm là thông tin từ cậu bé L. (14 tuổi). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Làm việc với cơ quan điều tra dưới sự giám hộ của mẹ, L. kể, hơn một tuần trước khi vụ việc được phát hiện, trong lúc chăn bò qua khu vườn của bà V., cháu L. đã trông thấy Tiến cầm cuốc đào đất, vun thành đống (trùng khớp với vị trí phát hiện thi thể). Tuy nhiên, khi cậu bé đến gần thì bị Tiến đuổi đi, sau đó hỏi số điện thoại người mua bò. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau đó, L. tò mò quay lại xem thì càng đến gần khu vực bị đào xới nham nhở, L. ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Bất ngờ, cậu bé trông thấy vật lạ dưới chân, giống như xương sọ. Ngay cạnh đó là một cánh tay và chân người lộ ra dưới lớp đất mỏng. L. hoảng hốt chạy về nhà gọi người lớn. Sau đó vụ án mạng đã bị phát giác. Ngay sau khi nhận diện được nghi phạm, cảnh sát đã phát thông báo truy tìm Nguyễn Văn Tiến. Trong qua trình truy bắt, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã di chuyển đến nhiều địa bàn để lẩn trốn như TP. Hà Nội, TP. HCM. Vào 12h ngày 1/10, ngay sau khi xác định Nguyễn Văn Tiến đang ẩn nấp tại một phòng trọ thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp Công an quận 12 khẩn trương bắt giữ đối tượng, tạm giữ 2 điện thoại di động và 3 triệu đồng tiền mặt. Về nguyên nhân sát hại mẹ, Tiến khai, sau khi thức thâu đêm chơi game, sáng 18/9, Tiến cùng mẹ đi phát cỏ vườn điều sau nhà. Đến trưa, Tiến xin mẹ tiền để đi chơi, nhưng mẹ không cho và la mắng nên bực tức, dùng dao rựa đang cầm trên tay chém nhiều nhát khiến mẹ tử vong tại chỗ. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng sẽ phải trả đắt trước pháp luật. >>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.