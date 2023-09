Bắt nhóm đối tượng giả danh công an cướp tài sản ở Hà Nội

Ngày 10/9, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ nhóm nghi phạm giả danh công an cướp tài sản, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Hiện, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nhóm đối tượng trên để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, khoảng 7h sáng 31/8, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tố giác tội phạm của anh Đ.X.H. và K.V.H. cùng trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội về việc khoảng 3h50 rạng sáng cùng ngày, khi hai anh đang đi xe máy đến số 657 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ thì bị 2 đối tượng nam thanh niên giả danh là công an sử dụng còng số 8, dùi cui điện đe doạ và khoá tay, sau đó chúng cướp 1 xe máy, 2 điện thoại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã bắt giữ 2 đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thức (SN 1995, có 4 tiền án) và Nguyễn Văn Chí (SN 1995 có 2 tiền án) cùng ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai nhận về hành vi cướp tài sản với thủ đoạn giả danh công an vào rạng sáng ngày 31/8, mục đích để có tiền mua ma tuý về sử dụng.

Mở rộng vụ án, ngày 1/9, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đặng Trần Thương (SN 1988 ở tổ 19 phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), Quảng Thị Thu Hà (SN 1995, ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) và Nguyễn Thị Thiên Thoi (SN 1997, ở phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về các hành vi Tàng trữ vũ khí quân dụng, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn ma tuý các loại, vũ khí quân dụng gồm: 1 súng tự chế dạng côn xoay, 22 viên đạn, 1 lựu đạn, 80,842g ma tuý MDMA, 0,394g ma tuý Ketamine, 0,778g ma tuý Methamphetamine cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma tuý khác có liên quan.