Hải Dương thống nhất chủ trương xây dựng trụ sở Công an tỉnh với diện tích 10ha

Tại phiên họp tháng 9 lần 2 của UBND tỉnh Hải Dương mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Công an tỉnh tại vị trí mới.



Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cơ bản nhất trí đối với đề xuất do Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo. Trong đó, thống nhất về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Công an tỉnh Hải Dương tại vị trí mới với diện tích gần 10ha, nằm trong quy hoạch Khu đô thị mới phía Nam, thành phố Hải Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp.

Trước đó, ngày 8/8, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý chủ trương lập, triển khai Dự án xây dựng trụ sở làm việc mới của Công an tỉnh trong giai đoạn 2023 - 2025.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và đại diện đơn vị tư vấn về các nội dung liên quan đến việc lập Dự án.

Tại buổi làm việc, Đại tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày khái quát sự cần thiết của việc lập, triển khai thực hiện Dự án xây dựng trụ sở làm việc mới của Công an tỉnh; các bước chính trong dự thảo kế hoạch của Công an tỉnh.

Trên cơ sở đó, đại diện các sở, ngành, địa phương có liên quan đã tham gia đóng góp ý kiến về việc lập tờ trình báo cáo việc đầu tư xây dựng, việc bố trí nguồn kinh phí của tỉnh; việc triển khai thực hiện các thủ tục, phương án liên quan đến thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng…

Đại tá Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Công an tỉnh Hải Dương là chủ trương có ý nghĩa chiến lược, quan trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhằm góp phần xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu của Công an tỉnh. Do đó, các đơn vị chức năng Công an tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cũng như các Cục nghiệp vụ Bộ Công an để xây dựng kế hoạch và triển khai Dự án trong thời gian sớm nhất.

