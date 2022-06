Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan bắt giữ Nguyễn Kim Thông (SN 1986, trú tại khu phố 6, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) - đối tượng bị truy nã về hành vi giả mạo cán bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tải sản của nhiều người khi đang lẩn trốn tại TP Móng Cái.

Nguyễn Kim Thông tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2017 đến tháng 10/2017, Nguyễn Kim Thông có hành vi dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra các thông tin sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả (giấy chứng minh CAND, thẻ tuần tra kiểm soát) để vay gần 2 tỷ đồng của 8 người đều trú tại tỉnh Quảng Trị, rồi bỏ trốn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/2/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Kim Thông về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ thông tin nắm được, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tiến hành bắt giữ Nguyễn Kim Thông khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Móng Cái. Quá trình làm việc ban đầu, Nguyễn Kim Thông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao bị can Nguyễn Kim Thông cho Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định. Hiện vụ giả danh Công an, vay gần 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.