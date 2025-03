Vì sao căn hộ chung cư Thăng Long Tower chưa được cấp sổ đỏ?

Cư tri quận Cầu Giấy, Hà Nội tiếp tục có ý kiến, yêu cầu UBND TP. Hà Nội quan tâm, chỉ đạo về việc bàn giao căn hộ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ chung cư cho các cư dân tại toà chung cư Thăng Long Tower, số 33 phố Mạc Thái Tổ để ổn định cuộc sống (các hộ dân đã chuyển đến ở từ năm 2016 nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận).

Dự án Thăng Long Tower, 33 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phản hồi ý kiến cử tri, UBND TP. Hà Nội cho biết, nguyên nhân của sự vụ trên là do vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ theo quy định.

Theo UBND TP. Hà Nội, c hủ đầu tư dự án chưa nộp hồ sơ thẩm định pháp lý dự án theo quy định 1b UBND Thành phố tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2022 của Chính phủ sửa đổi Điều 72 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của quan tâm, chỉ đạo Chính phủ quy định về “ Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở”.

Thực hiện Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh trích yếu và nội dung Điều 1 Quyết định số 6659/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND Thành phố;

Ngày 29/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng kinh tế số 14.03/2021/HĐ- IVC và Phụ lục Hợp đồng ngày 21/02/2022 lựa chọn đơn vị tư vấn Công ty cổ phần thẩm định giá IVC Việt Nam.

Ngày 27/9/2021, Công ty cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam phát hành chứng thư số 6720921/TĐG/BĐS-IVC.

Ngày 07/10/2021, Sở Tài nguyên va Môi trường có Tờ trình số 7404/TTr- STNMT-CCQLĐĐ trình Hội đồng thẩm định giá đất về phương án giá đất cụ thể.

Ngày 01/11/2021, Sở Tài chính có Văn bản số 6881/STC-QLG về việc rà soát lại một số nội dung trong phương án giá đất cụ thể của Dự án. Trong đó: “Sở Tài chính đề nghị rà soát xác định nghĩa vụ tài chính dự án theo Quyết định số 6659/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 và Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 25/3/2021".

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp và đôn đốc Đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát theo yêu cầu của Sở Tài chính. Tuy nhiên, đến tháng 12/2023, Công ty cổ phần thẩm định giá IVC Việt Nam đề nghị thanh lý Hợp đồng kinh tế số 14.03/2021/HĐ- IVC và Phụ lục Hợp đồng ngày 21/02/2022.

Lý do được đưa ra là việc xác định nghĩa vụ tài chính trải qua 02 thời kỳ (năm 2013 theo Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất số 6659/QĐ-UBND và năm 2021 xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung theo Quyết định số 1436 /QĐ-UBND của UBND Thành phố). Việc thu thập thông tin tài sản so sánh (gồm giá bán căn hộ, giá cho thuê văn phòng, giá cho thuê nhà trẻ,...) đã giao dịch thành công trong thời gian 12 tháng trước thời điểm định giá đất là ngày 04/11/2013 (ngày UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6659/QĐ-UBND cho phép chuyển mục đích sử dụng đất) so với thời điểm định giá đất hiện tại. Do vậy, Đơn vị tư vấn không thu thập được thông tin so sánh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành Thanh lý Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng nêu trên; đồng thời lựa chọn Đơn vị tư vấn mới để xây dựng phương án giá làm căn cứ để trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố. Dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2024.

"Sau khi được UBND Thành phố phê duyệt, Chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hướng dẫn Chủ đầu tư lập hồ sơ thẩm định pháp lý Dự án và cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà theo quy định", UBND TP. Hà Nội phản hồi.

Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chủ đầu tư của tòa nhà chung cư Thăng Long Tower, số 33 phố Mạc Thái Tổ là Công ty TNHH Thăng Long.