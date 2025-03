Công an Hà Nội truy tìm đối tượng chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đang xác minh đơn tố giác Đoàn Văn Tá (SN: 1987; trú tại: Tổ 19 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đoàn Văn Tá.

Theo đơn trình báo, Đoàn Văn Tá có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 900 triệu đồng của chị H. (SN 1978; trú tại: Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội) thông qua môi giới mua nhà đất. Qua công tác xác minh, hiện đối tượng không có mặt tại nơi cư trú và không rõ đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan điều tra quyết định truy tìm đối tượng Đoàn Văn Tá.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, SĐT: 0974.679.804), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.