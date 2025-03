Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô tại đường Vành đai 3

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h30 ngày 17/3, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra tại đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng thời trên, anh Nguyễn Văn X. (SN 1988, trú tại Hải Dương) điều khiển ô tô mang BKS: 34A-490.XX, lưu thông trên đường Vành đai 3, hướng Mai Dịch đi cầu Thăng Long. Đến ngang cột đèn CS1/PVD/19 (đoạn qua phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy), ô tô này va chạm với ô tô mang BKS: 29C- 922.XX do anh Đào Công T. (SN 1985, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Sau khi xảy ra va chạm, hai tài xế xuống xe tự trao đổi mức đền bù và gọi ô tô cứu hộ mang BKS: 29H- 290.XX do anh Lê Tất T. (SN 1983, trú tại Hà Nội) đến cứu kéo. Lúc này, ô tô mang BKS: 20C- 237.XX do anh Phạm Văn D. (SN 1994, trú tại Thái Nguyên) điều khiển đã đâm vào xe cứu hộ.

Sau cú va chạm mạnh, 4 ô tô trên bị hư hỏng nặng. Rất may vụ tai nạn giao thông không có thiệt hại về người. Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với các tài xế; phối hợp với Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội giải quyết vụ tai nạn.