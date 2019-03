Bất ngờ vụ cựu đại úy công an lừa nhiều người "chạy" vào ngành

TAND Cấp cao tại TP.HCM hôm nay xử phúc thẩm vụ Trần Hoàng Huy - cựu Đại úy Công an tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

TAND Cấp cao tại TP.HCM hôm nay xử phúc thẩm vụ Trần Hoàng Huy - cựu Đại úy Công an tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Năm 2005, Huy công tác tại Trung đội lái xe Tiểu đoàn 1 (thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ). Sau đó, anh ta chuyển công tác về tại Công an phường Trà An (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Tháng 7/2017, Giám đốc Công an TP Cần Thơ ký quyết định cho Huy xuất ngũ với cấp hàm Đại úy.

Năm 2012, khi còn công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ , Huy góp tiền kinh doanh mua bán thuốc tây nhưng thua lỗ nên phải vay tiền của nhiều người với lãi suất cao để trả tiền nợ, lãi.

Đến năm 2015, Huy mất khả năng trả nợ. Biết nhiều người muốn xin vào công tác ở ngành Công an nên nói dối Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ đang thành lập bệnh xá cần tuyển dụng công dân vào lực lượng CAND với các chuyên ngành y, dược, kế toán, công nghệ thông tin…



Huy biết Nguyễn Thanh Hùng thích vào ngành Công an. Anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngưới này bằng cách hứa đưa vào làm việc ở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ.

Huy vẽ viễn cảnh, sau thời gian tạm tuyển 6 tháng sẽ chính thức vào biên chế, chi phí vào ngành là 160 triệu đồng/hồ sơ. Sau đó, Hùng giới thiệu bạn mình cho Huy để đưa vào ngành.

Hùng ra “giá” tuyển dụng là 300 triệu đồng, tuy nhiên anh ta chỉ đưa cho Huy 160 triệu, hưởng chênh lệch 140 triệu. Đáng nói, bạn của Hùng lại tiếp tục giới thiệu thêm những người khác vào đường dây tuyển dụng này để hưởng chênh lệch.

Cuối tháng 11/2016, các bị hại vẫn chưa nhận quyết định tuyển dụng nên hối thúc Huy và được trả lời là do bệnh xá xây chưa xong, lãnh đạo đi công tác, đơn vị có thanh tra.

Để các bị hại tin tưởng, Huy đã làm giả các quyết định tuyển dụng của Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động về việc tuyển dụng công dân vào ngành và lực lượng CAND.

Ngoài ra, anh ta còn làm giả các quyết định của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ về việc tiếp nhận và phân công công tác cán bộ.

Huy kêu Hùng giao các quyết định giả nói trên cho bị hại nhưng sau đó thu hồi lại với lý do khi đến tiếp nhận công tác sẽ trao luôn. Đến hẹn, bị hại không nhận được công việc nên đã làm đơn tố giác hành vi của Huy.

Với thủ đoạn nhận tiền để xét tuyển vào ngành Công an, Huy đã chiếm đoạt của 6 người với số tiền 820 triệu đồng, Hùng hưởng chênh lệch 720 triệu đồng, bạn Hùng hưởng chênh lệch 100 triệu đồng.

Xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Huy tổng cộng 13 năm tù.

Sau đó, Huy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì trước đó bị cáo đã khắc phục cho bị hại hơn 500 triệu đồng...

Tòa phúc thẩm nhận định, qua lời khai của các bị hại cho thấy Hùng đã có hành vi trực tiếp giới thiệu và nhận hồ sơ xin tuyển dụng, nhận tiền của các bị hại giao cho Huy.

Hùng khai tổng số tiền nhận được đều giao cho Huy. Tuy nhiên, Huy chỉ thừa nhận nhận từ Hùng 820 triệu đồng, Hùng hưởng chênh lệch hơn 720 triệu đồng là rất lớn.

Cấp sơ thẩm chấp nhận việc Hùng chiếm giữ số tiền nhưng không làm rõ việc Hùng chiếm giữ nhằm mục đích gì; cũng như giữa Hùng và Huy có bàn bạc phân chia lấy tiền của bị hại như thế nào.

Tòa sơ thẩm cũng đã trả hồ sơ điều tra nhưng Cơ quan điều tra không làm rõ để xác định có việc bỏ lọt tội phạm hay không cần thiết phải làm rõ các vấn đề trên. Do đó tòa phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho VKSND TP Cần Thơ điều tra.