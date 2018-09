Đại úy CSGT lái ôtô tông chết 2 người là ai?

(Kiến Thức) - Trong văn bản báo cáo nhanh, cơ quan chức năng Công an tỉnh Bình Dương đã xác định một Đại úy CSGT Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) điều khiển ôtô gây tai nạn làm 2 người chết tại chỗ.

Đại úy Lê Thanh Vũ (đang công tác tại Đội CSGT Công an huyện Dầu Tiếng) điều khiển và xe máy của người dân khiến ông Nguyễn Thế Tường (61 tuổi) và bà Phù A Mới (53 tuổi, cùng ngụ huyện Dầu Tiếng) tử vong. Ảnh minh họa Sáng nay 22/9, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào đêm 20/9 tại đường ĐT 750 (ấp Định Phước, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng) giữa ôtô doLê Thanh Vũ (đang công tác tại Đội CSGT Công an huyện Dầu Tiếng) điều khiển và xe máy của người dân khiến ông Nguyễn Thế Tường (61 tuổi) và bà Phù A Mới (53 tuổi, cùng ngụ huyện Dầu Tiếng) tử vong.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 19h30, Đại úy Lê Thanh Vũ điều khiển ôtô BKS 61C – 321.94 từ Công an huyện Dầu Tiếng về nhà tại xã An Lập. Khi xe của Đại úy Vũ chạy trên đường ĐT 750, đến đoạn qua ấp Định Phước (xã Định Hiệp) đã gây tai nạn cho xe máy BKS 61H1 – 342.75 do ông Nguyễn Thế Tường điều khiển chở bà Phù A Mới đang chạy phía trước.

Bị xe ôtô lao từ phía sau tông tới, ông Tường và bà Mới bị hất văng lên nắp capô ô tô rồi rơi xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân biến dạng hoàn toàn, xe ôtô do Đại úy Lê Thanh Vũ điều khiển cũng hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra, bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là Đại úy Vũ điều khiển xe ôtô thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.