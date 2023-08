Bắt kẻ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng trộm tài sản

Ngày 9/8, Công an TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vào ngày 7/8, công an nhận được tin báo về việc tại nhà để xe dành cho cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng xảy ra vụ trộm cắp xe máy. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã khẩn trương tiến hành xác minh, truy xét, áp dụng các biện pháp trinh sát để truy tìm.

Đối tượng La Tân Mới tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 17h40 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện đối tượng La Tân Mới (SN 1990, ở xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng) đang mang chiếc xe máy có đặc điểm giống phương tiện bị đánh cắp đi tiêu thụ tại phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng. Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện và đối tượng, đưa về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, La Tân Mới thừa nhận đây là chiếc xe vừa lấy trộm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. Mở rộng điều tra, công an xác định, Mới còn thực hiện một số vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn thành phố Cao Bằng trong tháng 7 và tháng 8/2023.

Công an TP Cao Bằng đã thu giữ được một số máy do đối tượng này trộm cắp, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự La Tân Mới để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.