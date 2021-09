Loạt cảnh báo chống trộm rau của chủ vườn gây sốt mạng

Để tiết kiệm chi phí nên nhiều gia chủ đã tự trồng luôn rau tại nhà. Ấy thế, ở nhà trồng rau thôi mà cũng không tránh khỏi các tình huống dở khóc dở cười, đặc biệt là việc chống trộm. Mới đây, loạt ảnh về biển báo chống hái trộm của một ông bố đảm đã khiến cư dân mạng được phen cười nghiêng ngả. Theo đó, khắp các luống rau nhà anh chủ vườn này đều được treo những tấm biển chống hái trộm cảnh báo được viết bằng tay, đề chữ tiếng Việt to, rõ ràng. Nội dung trên mỗi tấm biển đọc xong ai nấy đều "toát mồ hôi" bởi những lời dọa dẫm có phần cục súc như: "Quả này tôi để nấu sâm, đứa nào cắt tôi thề sẽ...", "mụ già ơi, 3 quả này tôi làm giống",... Phía dưới phần bình luận, đa phần netizen đều cảm thấy thích thú với cách chống trộm của anh chủ vườn này. Bên cạnh đó, không ít người lại đoán già đoán non về tính cách của chủ nhân các tấm biển. Được biết chủ nhân của khu vườn này là anh Dương Thanh Điền (35 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại CH Séc). Dù ở nước ngoài nhưng ông bố đảm này lại thích trồng giống Việt Nam và châu Á. Trước đây, netizen cũng nhiều lần được chứng kiến những chiêu chống trộm trái cây của người dân. Mọi người cũng được nhiều trận cười bể bụng khi chứng kiến những ý tưởng hài hước của các bác nông dân. Đánh số quả cũng là điều mà nhiều người lựa chọn để bảo vệ hoa trái thành quả của mình. Có mỗi mấy quả bưởi thôi nên ghi luôn cho tên trộm chúng nó sợ. Một gia đình nọ trồng rau trong thùng xốp đặt phía trước nhà, vì nhiều lần bị người lạ dòm ngó nên gia chủ đành in một tờ giấy nhắn nhằm “dằn mặt” những ai đang có ý định trộm rau với nội dung: “Không hái trộm rau. Ý thức giùm cái coi. Tự trồng mà ăn nhé”. Các các bác nông dân đã phát minh ra rất nhiều cách để chống trộm, mà cách nào cũng vừa độc, vừa lạ. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Những màn "ăn trộm" không ai ngờ tới khiến CĐM phải xôn xao - Nguồn: SaoStar

