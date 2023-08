Diễn biến mới vụ ngăn xe chở thi thể: Sở Y tế Đà Nẵng vào cuộc

Sáng 7/8, một nữ du khách đi xe máy đến ngã ba đường Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Văn Thoại, thuộc quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng thì bất ngờ bị xe tải đi cùng chiều rẽ phải tông vào. Cú va chạm khiến cô gái ngã xuống đường và bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân là một nữ du khách, tên H, 23 tuổi, quê Hải Dương. Theo thông tin ban đầu, tài xế xe tải bất ngờ đánh lái cho xe đi vòng vào vịnh đỗ xe bên phải nút giao để tránh đèn đỏ thì va chạm với xe gắn máy do chị H. điều khiển chạy cùng chiều. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân lưu trú tại khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thuê xe máy đi thì gặp nạn. Người dân sống tại đây cho biết, khu vực này thường có nhiều xe tải chở đất, chở đá chạy rất nhanh và ẩu. Nhiều người kinh doanh buôn bán tại đây cho biết, khu vực xảy ra tai nạn là nơi làm bãi giữ xe máy, xe ô tô để buổi chiều người dân và du khách xuống tắm biển. Ban ngày, bãi này không rào chắn lại, nên người tham gia giao thông thường lách vào đây để tránh đèn đỏ. Sau khi xảy ra vụ tai nạn chết người, khu vực này mới được rào chắn lại. Rạng sáng 8/8, người nhà của nạn nhân H từ Hải Dương vào Đà Nẵng để nhận thi thể đưa về quê mai táng. Theo người nhà của nạn nhân tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp cho biết, khi đến Trung tâm Pháp y Đà Nẵng nhận thi thể nạn nhân đưa về quê ở tỉnh Hải Dương thì bị nhân viên Trung tâm đòi tiền, làm khó. Trước thông tin nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng thu tiền của người nhà nạn nhân tử vong không đúng quy định, ngăn cản xe chở thi thể về, Sở Y tế Đà Nẵng đã vào cuộc, làm việc với các bên liên quan để xác minh, làm rõ. >>> Mời độc giả xem thêm video Diễn biến mới vụ thiếu nữ bị chủ spa đánh đập do ghen tuông:

