Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, khoảng 23h ngày 11/10, đã bắt đối tượng Lường Văn Tiến (SN 1987), trú tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, là hung thủ giết người cướp của tại xã Sơn Lương.

Trước đó, vào khoảng 17h15 ngày 9/10, chính quyền địa phương xã Sơn Lương (Văn Chấn) nhận được tin báo của người dân, phát hiện thi thể một thanh niên nằm ở ven quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn thôn Dõng. Thời điểm phát hiện, thi thể trong tư thế nằm ngửa, nạn nhân vẫn mặc quần áo, đầu đội mũ bảo hiểm, vùng bụng có nhiều vết đâm và cổ có vết cắt.

Đối tượng Lường Văn Tiến và tang vật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Văn Chấn và các đơn vị nghiệp vụ liên quan của tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi. Danh tính nạn nhân bị giết được xác định là anh Giàng A L. (SN 1999), trú tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản nên đã tiến hành khoanh vùng đối tượng và tìm ra hung thủ. Sau 48 giờ tích cực đấu tranh của tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Văn Chấn, đối tượng Lường Văn Tiến đã bị công an bắt giữ khi đang trốn tại tỉnh Thái Nguyên.

Tại cơ quan công an,đối tượng Lường Văn Tiến bước đầu khai nhận đã thực hiện hành vi giết người để cướp tài sản, gồm 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda BKS 21 K1-380.12 và chiếc điện thoại thông minh nhãn hiệu OPPO cùng một số giấy tờ. Được biết, Lường Văn Tiến là đối tượng đã có tiền sử nghiện ma túy lâu năm, nhiều lần chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng sau về địa phương vẫn tái nghiện.

Hiện vụ bắt hung thủ giết người cướp của sau 48 giờ gây án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

