Vỡ đập thủy lợi Đầm Thìn: Dân đổ xô xuống hồ bắt cá

Theo Chi cục đê điều và phòng, chống lụt bão vào sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện tình trạng rỉ nước tại thân đập nên đã báo cáo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, một số hộ dân vùng hạ lưu đã phải di dời khẩn cấp. Đến khoảng 7h sáng ngày 28/5, đập chứa nước Đầm Thìn (xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã bị vỡ. Đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn - Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, đập chứa nước Đầm Thìn (xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê) rộng hơn 15 ha, chứa khoảng 600.000 m3 nước bị vỡ khoảng 5m. Ngay khi xảy ra sự cố, huyện Cẩm Khê đã huy động toàn bộ quân đội, dân quân và các xã quanh vùng khơi thông dòng chảy, có phương án khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, huyện đã sơ tán 17 hộ dân trong vùng hạ du để đảm bảo an toàn. Về tài sản hoa màu, huyện đang thống kê thiệt hại. Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu yêu cầu yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ cần sớm xác định rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục triệt để nhằm ổn định tình hình sản xuất và an toàn cho nhân dân trong khu vực. UBND huyện Cẩm Khê cần có biện pháp khẩn trương khắc phục đoạn đập bị vỡ, đảm bảo an toàn cho người dân và phục vụ sản xuất trong thời gian tới. Hiện, tỉnh Phú Thọ đã tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục di dời các hộ dân hạ lưu ra khỏi vùng nguy hiểm và huy động nhân lực bảo đảm tài sản và thu hoạch hoa màu cho nhân dân. Được biết, đập Đầm Thìn được xây dựng năm 2008 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2010. Đập có diện tích hơn 15 ha mặt nước, phục vụ nước tưới cho 128 ha vụ chiêm và 72 ha vụ mùa. Đáng chú ý sau khi xảy ra sự cố vỡ đập, lực lượng chức năng đã ngăn người dân ra đập, tuy nhiên nhiều người vẫn kéo đến để bắt cá. Trong lòng đập, nhiều người đã mang thuyền, lưới để bắt cá. Ngay khi vực dưới hạ lưu cũng có cả trăm người dùng lưới, xiên, dao, nơm và tay không để bắt cá. Nhiều người bất chấp nguy hiểm để bắt cá. Họ mang đủ các dụng cụ có thể bắt được cá. Lượng người kéo đến bắt cá ngày càng đông. Cá người dân bắt được đa phần là cá mè, trôi với trọng lượng từ 1 - 6kg. Người đàn ông và cá bắt được sau sự cố vỡ đập. Nguyên nhân vỡ đập hiện vẫn đang được làm rõ...

