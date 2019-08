Bắt giam 3 “nữ quái” lừa bán phụ nữ, trẻ em gái sang Trung Quốc

Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Ốc Thị Phòng (SN 1981, trú tại bản Bón, xã Yên Na, huyện Tương Dương); Vi Thị Ba (SN 1987) và Kha Thị Thiềm (SN 1984), cùng trú tại bản Văng Cuộn, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương để điều tra về hành vi Mua bán người.

Trước đó, Công an huyện Tương Dương phát hiện đối tượng tên Thúy (quê xã Yên Na, huyện Tương Dương) lấy chồng Trung Quốc, sau đó về Việt Nam móc nối với Ốc Thị Phòng để tìm phụ nữ đưa sang bán. Phòng sau đó cùng với Vi Thị Ba và Kha Thị Thiềm tìm kiếm, tiếp cận, dụ dỗ các trẻ em gái hay các phụ nữ có tuổi muốn “đổi đời” đưa sang Trung Quốc bán.

Vào tháng 6/2019, Công an huyện Tương Dương nhận được đơn trình báo của 1 gia đình ở bản Huồi Bai, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương về việc con gái họ là chị Lô T. H. (SN 1994) bị lừa bán sang Trung Quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tương Dương đã giải cứu thành công chị Lô T.H., đưa trở về nhà an toàn. Gia đình nạn nhân sau đó làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng lên cơ quan Công an.