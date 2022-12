Bắt đối tượng giấu ma túy vào thiết bị điện tử

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) phát hiện Nguyễn Quang Việt, sinh năm 1980, đăng ký hộ khẩu tại số 6/29/77 Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng, hiện tạm trú ở số 22 + 28B lô 10 tập thể An Dương, An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng, có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn quận Lê Chân.

Đối tượng Nguyễn Quang Việt và tang vật

Việt giấu ma túy với số lượng lớn từ TP HCM vào trong các thiết bị điện tử vận chuyển về địa bàn quận Lê Chân và thành phố Hải Phòng để tiêu thụ. Việt cũng là đối tượng có 04 tiền án, trong đó có 01 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy).

Thực hiện kế hoạch phá án, khoảng 15h40’ ngày 03/12/2022, Công an quận Lê Chân tiến hành kiểm tra đối tượng Nguyễn Quang Việt tại khu vực ngõ Phạm Huy Thông.

Sau khi đấu tranh đối tượng khai nhận nơi cất giấu ma túy, Cơ quan CSĐT Công an quận đã thi hành lệnh bắt khám xét khấn cấp nơi tạm trú của Nguyễn Quang Việt tại số 22 + 28B lô 10 tập thể An Dương, An Dương, Hải Phòng.

Tang vật thu giữ 628,88g Methamphetamine, 7,88g MDMA và 9,38g Cocain. Qua đấu tranh, tại Cơ quan CSĐT Công an quận, đối tượng Nguyễn Quang Việt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

