Tuyến đường nghìn tỷ ở Hải Phòng mang tên cố Chủ tịch Quốc hội

UBND TP Hải Phòng vừa có tờ trình HĐND TP về việc đặt, đổi tên đường, phố cho một tuyến đường và 44 tuyến phố tại các quận Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An và Dương Kinh.



Theo đó, tuyến đường Đông Khê 2 (quận Ngô Quyền) được đề xuất đặt theo tên cố Chủ tịch Quốc hội , Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (giai đoạn 1987 -1992); nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam Lê Quang Đạo.

Ảnh: N.Dương

Chạy qua địa bàn ba phường Lê Lợi, Gia Viên, Đằng Giang (quận Ngô Quyền), tuyến đường có điểm đầu từ phố Lê Lợi (phường Gia Viên) đến điểm cuối đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đằng Giang). Tuyến đường có tổng mức đầu tư 1.340 tỷ đồng, chiều dài 1.970 m; chiều rộng từ 25 m - 42,5 m, vỉa hè mỗi bên 4,25 – 5 m, là một trong số các công trình giao thông trọng điểm của Hải Phòng năm 2022.

Đối với 44 tuyến phố được UBND TP Hải Phòng đề xuất đặt tên có 6 tuyến phố trên địa bàn quận Lê Chân; 2 tuyến phố trên địa bàn quận Ngô Quyên; 3 tuyến phố tại quận Kiến An và 33 tuyến phố còn lại trên địa bàn quận Dương Kinh.

Ngoài ra, UBND TP Hải Phòng cũng đề xuất HĐND TP Hải Phòng đặt tên Công viên trung tâm huyện An Dương (thị trấn An Dương, huyện An Dương) có diện tích 34.777 m2 vừa được đầu tư nâng cấp, cải tạo thành Công viên An Dương.

>>> Mời độc giả xem thêm video Quán bar lớn bậc nhất Hải Phòng bốc cháy ngùn ngụt, chưa rõ nguyên nhân thiệt hại: