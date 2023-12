Bắt đối tượng 9X lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Ngày 19/12, lực lượng chức năng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Trung Anh (sinh 1996), ở phường Hương Sơ, TP Huế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã phát hiện Phạm Trung Anh sử dụng các tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết rao bán các thiết bị điện tử nhãn hiệu Apple như Iphone, Ipad, Macbook với giá thấp hơn giá thị trường từ 1 đến 1.5 triệu đồng trên các hội nhóm Facebook có hành vi gian dối nên đấu tranh làm rõ.

Đối tượng Phạm Trung Anh tại công an

Tại cơ quan công an Anh khai, do làm ăn thua lỗ nên vào đầu năm 2023 đối tượng đã đăng tải trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng để giới thiệu nguồn hàng gồm các thiết bị điện tử của Apple như Macbook, iPhone, iPad,…bán giá rẻ hơn thị trường. Do có quen biết với quản lý các cửa hàng FPT shop, Thế giới di động nên đối tượng đã liên hệ và lấy hàng trong các đợt khuyến mãi và cung cấp hàng cho các khách hàng.

Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng khi gửi tiền mua hàng đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của các bị hại.