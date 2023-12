McLaren GTS 635 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h chỉ 3,1 giây

Năm 2019, McLaren từng cho giới thiệu chiếc siêu xe grand tourer đầu tiên trong lịch sử của hãng với tên gọi McLaren GT. Đây là mẫu xe được thiết kế hướng đến dễ sử dụng hàng ngày thay vì chỉ phát huy hết khả năng trong đường đua như các mẫu siêu xe McLaren GT khác. Dựa trên nền tảng đó, McLaren ra mắt McLaren GTS với khối lượng nhẹ hơn và động cơ mạnh mẽ hơn. Khối động cơ V8 tăng áp kép với dung tích 4.0L của McLaren GTS có thể sản sinh lượng công suất lên đến 635 mã lực (467 kW), mạnh hơn 15 đơn vị so với bản tiền nhiệm McLaren GT. Chiếc GTS mới cũng nhẹ hơn khi chỉ có khối lượng 1.519 kg, đã giảm bớt 9,79 kg so với mẫu cũ. Thông số thời gian tăng tốc của McLaren GTS rất ấn tượng khi chỉ cần 3,1 giây để hoàn tất quãng đường 0-100 km/h (bằng với GT) và đạt đến 200 km/h trong 8,9 giây (nhanh hơn GT 0,1 giây). Vận tốc tối đa mà mẫu siêu xe này có thể chạm đến là 327 km/h. Động cơ được kết nối với hộp số ly hợp kép 7 cấp truyền sức kéo đến bánh sau. Hệ thống Brake Steer của McLaren giúp loại bỏ sự cần thiết của vi sai hạn chế trượt truyền thống. Hệ thống phanh được làm bằng gốm carbon tiêu chuẩn, với đĩa trước 390 mm và đĩa sau 380 mm đi cùng kẹp phanh sáu và bốn piston tương ứng. hững thay đổi về kiểu dáng bên ngoài chỉ giới hạn ở cản trước và các chi tiết trang trí được tinh chỉnh tinh tế, cùng với bộ mâm hợp kim mới. Ngoài ra còn có các tùy chọn màu sắc bao gồm màu sơn Lava Grey và mâm hợp kim đúc GTS Turbine độc đáo. Bên trong nội thất là thiết kế đơn giản phù hợp với các vật liệu chất lượng hàng đầu. Xe cũng giữ lại mái kính điện hóa tùy chọn có thể được nhuộm màu theo yêu cầu. Khung gầm liền khối bằng sợi carbon được ứng dụng cho McLaren GTS còn được phối hợp với hệ thống treo thích ứng Intelligent Adaptive Suspension để mang lại cảm giác lái tối ưu. Tùy chọn hệ thống nâng trục trước có thể vận hành nhanh hơn gấp đôi so với GT đời cũ, chỉ mất 4 giây chẵn để nâng hoặc hạ mũi hoàn toàn. Mặc dù được bố trí động cơ đặt giữa nhưng GTS vẫn cung cấp một lượng không gian hành lý hợp lý, với cốp phía trước và phía sau cũng như một số ngăn chứa đồ phía sau ghế. Tổng dung tích chở hàng là 570 lít. Ông Michael Leiters, CEO của McLaren Automotive cho biết: “McLaren GTS mới mang đến sự kết hợp chưa từng có giữa cảm giác lái nhẹ nhàng thư giãn và hiệu năng mạnh mẽ của McLaren, cùng với sự tinh tế và tính thực dụng. Khi bạn muốn có trải nghiệm lái siêu xe đích thực, GTS sẽ mang lại điều đó. Khi bạn muốn thư giãn trên một hành trình dài với hành lý cho những dịp đi nghỉ mát, GTS cũng là người bạn đồng hành lý tưởng. Đây vẫn là một chiếc xe sở hữu đầy đủ DNA xe đua thể thao của McLaren nhưng đa năng hơn rất nhiều.”Giá xe McLaren GTS 2024 chưa công bố, nhưng những khách hàng hiện đã có thể được đặt mua và xuống tiền sớm nhất sẽ nhận được xe trong năm 2024. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren GTS 2024 mới.

