Bắt bố đẻ bạo hành con gãy tay, tàng trữ trái phép vũ khí ở Bắc Ninh

Liên quan vụ bố đẻ bạo hành con đến gãy tay, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ở Bắc Ninh, rạng sáng ngày 9/9, Phòng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thị xã Từ Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Đặng Trung Kiên (sinh năm 1974, HKTT tại khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) - đối tượng bạo hành con gái ruột khi đang trốn tại nhà một người bạn ở phố Tôn Đức Thắng (phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội).

Cháu bé được giải cứu.

Trước đó hai ngày, Cơ quan điều tra Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất ma túy, hành hạ con đẻ, chống người thi hành công vụ, tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Nương (36 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội (người tình của Kiên) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Lê Thị Nương là đối tượng đã giữ cháu Đặng N.A, 6 tuổi trú ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn khiến lực lượng Công an Bắc Ninh phải phá cửa giải cứu cháu bé vào ngày 5/9.

Khoảng 7h00 ngày 5/9, lực lượng Công an nhận được tin báo của quần chúng nhân tại khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh phát hiện có tiếng gào khóc của cháu N.A, sinh năm 2014 là con đẻ của Đặng Trung Kiên. Được biết trước đó cháu N.A thường xuyên bị Kiên đánh đập, bà Lê Thanh Hương - bà nội của cháu N.A, mẹ của Kiên nhiều lần khuyên bảo, can thiệp nhưng Kiên không nghe.

Khẩu súng của Kiên bị thu giữ.

Ngay sau đó, lực lượng Công an thị xã Từ Sơn đã có mặt tại nhà đối tượng Kiên. Tuy nhiên đối tượng Kiên khóa cửa không hợp tác làm việc, không cho cháu N.A ra ngoài.

Lúc này, lực lượng Công an đã tuyên truyền, giải thích nhiều lần yêu cầu Kiên mở cửa để giải cứu cháu N.A, tuy nhiên Kiên cố thủ trong nhà, mất bình tĩnh cản trở lực lượng Công an làm nhiệm vụ.

Để đảm bảo tính mạng, sức khỏe cháu N.A lực lượng Công an đã tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đột nhập vào giải cứu cháu. Lúc này cháu N.A đang bị đối tượng Lê Thị Nương, sinh năm 1984 trú tại thôn Nam Thanh Hà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội giữ trên giường, cháu bé đang gào khóc, kêu đau, hoảng loạn, trên khắp cơ thể có nhiều vết thương bầm tím.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng đưa cháu N.A đến khám và điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn. Đối tượng Kiên đã trốn thoát.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và balo của đối tượng Đặng Trung Kiên để trên xe taxi màu trắng mang BKS: 30E - 361.75 phát hiện, thu giữ 1004,7 gam ma túy tổng hợp các loại bao gồm MDMA, Methamphetamin, Ketamine và 3,0066 gam cần sa; 1 khẩu súng K59, kiểm tra bên trong có 07 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng, 7 viên đạn, 2 dao nhọn và 1 ví da đựng tiền bên trong.

