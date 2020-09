Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát cầm đầu nhóm thành lập nhiều “công ty ma”

Đêm ngày 8/9, Công an TP Hải Phòng đã thông tin về vụ việc khởi tố đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát cùng đồng bọn liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.



Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát cùng một số bị can về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Ông Ngô Văn Phát.

Các bị can bị khởi tố cùng tội danh với ông Ngô Văn Phát gồm Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú tại số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950) - Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng (SN 1992, Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: Thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) và Lương Văn Giao (SN 1991, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Tối 8/9, cảnh sát đã tiến hành khám xét biệt thự của ông Ngô Văn Phát tại đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng.

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát tổ chức, cầm đầu.

Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Xăng Dầu Phát - Petraco. Ngoài lĩnh vực xăng dầu, ông Phát còn là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty CP tập đoàn Phú Thành ở Thái Bình. Ông Phát được biết đến là một đại gia lớn trong ngành kinh doanh xăng dầu, đồng thời là cũng là người sở hữu nhiều lâu đài hàng trăm tỷ ở TP.Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

