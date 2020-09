Giám đốc dọa bắn người: Điểm lại ồn ào của Cty Hàm Long

Mới đây, Công an TP Bắc Ninh vừa Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Sướng, Giám đốc rút súng dọa bắn tài xế xe tải ở Bắc Ninh để điều tra về hành vi đe dọa giết người.

Theo đó, trong quá trình tham gia giao thông, người đàn ông điều khiển xe ô tô Fotuner BKS 99A – 306.30 có mâu thuẫn với một tài xế xe tải nên đã dùng súng bắn đạn cao su để đe dọa, sau khi được mọi người can ngăn thì lên xe rời đi. Người đàn ông dùng súng sau đó được xác định là Nguyễn Văn Sướng (sinh năm 1968 ở Lãm Trại, Vân Dương, TP Bắc Ninh), hiện là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long (địa chỉ số 15 Hai Bà Trưng, Suối Hoa, TP Bắc Ninh).

Đây chính là công ty mà báo chí phản ánh về việc sa thải người trái luật. Ngày 9/5/2016, bất ngờ bà Trịnh Thị Ngân (SN 1968, người lao động của Cty Hàm Long) nhận được Quyết định số 97/QĐ-HL đề ngày 29/4/2016 của Giám đốc công ty bảo vệ Hàm Long về việc xử lý nhân viên vi phạm. Trong Quyết định, đã thi hành mức kỷ luật đối với bà Ngân bằng hình thức buộc thôi việc, với lý do: “Vi phạm nội quy, quy chế của Cty Hàm Long và nhà máy Việt Pan Pacific World”. Không chỉ bà Ngân, 13 bảo vệ khác cũng bị cho thôi việc với cùng lý do như trên.

Trụ sở công ty Hàm Long ở Bắc Ninh. Ảnh: Lao Động.

Không dừng ở đó, công ty bảo vệ Hàm Long còn soạn hàng loạt công văn gửi Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) – nơi công ty TNHH MTV Việt Pan Pacific World – đặt trụ sở và tới Công an xã, Công an huyện nơi người lao động thường trú. Nội dung của những thông báo này là giống hệt nhau, chỉ thay tên của người lao động. Ví dụ, trong trường hợp bà Ngân, công văn viết bà Ngân và các nhân viên bảo vệ khác cùng một số đối tượng là dân xã hội đã tổ chức đình công gây rối làm mất an ninh trật tự tại nhà máy.

Bà Trịnh Thị Ngân - một trong 14 NLĐ bị sa thải - đã nhận bồi thường 20 triệu đồng từ Cty Hàm Long. Cho tới tháng 1/2020, Công ty Hàm Long đã phải bồi thường cho những người lao động bị sa thải trái luật để những người này rút đơn kiện.

Cũng giống như bà Ngân trường của ông Lê Quang Trung tương tự. Ngày 30/11/ 2017, ông đã nhận được bồi thường từ phía Cty theo biên bản thỏa thuận giữa hai luật sư đại diện cho nguyên đơn (ông Lê Quang Trung) và bị đơn (Cty Hàm Long), Công ty Hàm Long có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ cho ông Lê Quang Trung 60 triệu đồng vì chưa thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Cty gửi văn bản thu hồi và hủy bỏ toàn bộ Công văn số 69 CV-HL ngày 29/4/2016 của Cty Hàm Long cho CA phường Đồng Quang và Công an thành phố Thái Nguyên.

Ông Lê Quang Trung cho biết đã nhận đủ số tiền bồi thường 60 triệu đồng và làm đơn xin rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện tại TAND TP Bắc Ninh, không yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án lao động thụ lý số 02/2017/TLST-LĐ ngày 20/1/2017, đồng thời cam kết không khiếu nại hoặc khởi kiện lại.

