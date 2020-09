Con gái đổ phân lên đầu mẹ ở Long An: Tài sản đâm toạc tình thân?

(Kiến Thức) - Chỉ vì bực tức việc mẹ già không để lại tài sản gì nhưng bản thân lại phải lo nuôi dưỡng, một người phụ nữ 58 tuổi ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã có hành vi đánh, mắng chửi, đổ phân, ngược đãi mẹ già khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Ngược đãi mẹ vì không để lại tài sản gì

Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi, ngụ ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước) về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình theo quy định tại Điều 185, Bộ Luật Hình sự.



Nguyễn Thị Hoa là người đã có hành vi đánh đập, bạo hành, chửi mắng đổ phân lên đầu mẹ ruột hơn 80 tuổi là bà N.T.Đ gây bức xúc dư luận xã hội những ngày qua, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình.

Hình ảnh người con ngược đãi mẹ già gây bức xúc dư luận.

Trước đó, ngay sau khi clip ghi lại cảnh bà Hoa tàn nhẫn bạo hành mẹ già, cơ quan công an huyện Cần Đước đã vào cuộc xác minh làm rõ sự việc và mời bà Hoa lên làm việc.

Tại cơ quan công an, bà Hoa thừa nhận hành vi bạo hành mẹ ruột như trong clip ghi lại. Đồng thời bà khai rằng, do bản thân bực tức việc mẹ không để lại tài sản gì nhưng khi già chỉ một mình bà lo nuôi dưỡng. Do đó đã có hành vi đánh, mắc chửi, ngược đãi mẹ bà như clip đăng tải trên mạng xã hội.

Dù người phụ nữ 58 tuổi đưa ra những lý do như trên, nhưng dư luận xã hội không thể chấp nhận việc bà Hoa đánh, chửi mẹ già 82 tuổi chỉ vì bực tức do mẹ không để lại tài sản gì. Bởi người mẹ già đã cả đời tần tảo chăm sóc, nuôi nấng bà Hoa thành người. Lẽ ra khi mẹ già yếu, bà Hoa phải tận tâm chăm sóc người mẹ ruột để báo hiếu, giữ đạo làm con.

Tuy nhiên, bà Hoa đã đền đáp lại ơn nghĩa sinh thành bằng những hành động bất hiếu như chửi mắng, đánh đập, đổ phân lên người mẹ già. Phẫn nộ trước hành vi ngược đãi mẹ già của bà Hoa, nhiều ý kiến đã đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một điều đáng buồn khác, hành vi bất hiếu, táng tận lương tâm của bà Hoa khi ngược đãi mẹ già chỉ được người thân phát hiện trong tang lễ của chính người mẹ khốn khổ này. Theo đó, vào ngày 2/9, ông S. là anh họ của bà Hoa đến dự tang lễ của bà Đ. Tại đây, ông S. nghe tin bà Hoa có hành vi ngược đãi mẹ ruột nên gặp con của bà Hoa hỏi chuyện thì được biết, bà Hoa thường đánh, mắng chửi bà Đ.

Con bà Hoa cũng nói rằng đang giữ đoạn clip quay bằng điện thoại di động ghi hình lại cảnh mẹ mình bạo hành bà ngoại vào khoảng thời gian tháng 11/2019. Ngay sau đó, ông S. xin đoạn clip trên và đăng lên mạng xã hội.

"Tiền bạc đâm toạc tình thân"

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa cho rằng, bạo lực gia đình là một vấn đề nóng và nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội. Vấn đề con cái bạo lực đối với bố mẹ, ông bà là vi phạm cả về pháp luật lẫn đạo đức truyền thống của dân tộc. Các hành vi bạo lực gia đình cần phải được xử lý nghiêm minh.

“Bà Nguyễn Thị Hoa đã có hành vi ngược đãi, hành hạ mẹ ruột , do đó đã có dấu hiệu phạm tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng với mình (Điều 185 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017). Hình phạt có thể áp dụng là phạt tù đến 5 năm” – luật sư Hoàng Tùng nói.

Đồng thời, luật sư Hoàng Tùng cho rằng, việc cụ Đ. mất cũng cần làm rõ liệu bà cụ mất là do bệnh tật, già yếu hay do tác động từ việc bị hành hạ, ngược đãi hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với hành vi đã gây ra, bà Hoa có thể sẽ phải đối mặt với những bản án nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bản án lớn nhất đối với bà Hoa chính là bản án lương tâm mà cả đời này sẽ theo bà. Bởi bà Hoa không còn cơ hội chuộc lỗi với người mẹ già khi người mẹ đã mãi đi xa. Đó cũng là bài học đau xót cho nhiều người khác về đạo hiếu ở đời. Đừng bao giờ để tài sản đâm toạc tình thân? Bởi đối với người làm cha mẹ, tài sản trên đời không có gì quý giá bằng con cái và với con cái, không tài sản nào có thể so được bố mẹ mình. Bố mẹ không cho con cái được tiền bạc do hoàn cảnh nghèo khó nhưng đã cho con cái cuộc sống và nuôi dạy con cái lên người. Ơn nghĩa sinh thành như thế, tài sản nào bằng.

