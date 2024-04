Bắt bác sĩ ở Bệnh viện tỉnh Đồng Nai sát hại nữ nhân viên

Ngày 27/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã bắt giữ Danh Sơn (36 tuổi, trú tại ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) là nghi can sát hại chị T.T.B.N. (36 tuổi, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa) để phục vụ điều tra.



Vụ án giết người, phân xác phi tang trên xảy ra ngày 13/4 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa), thời điểm mà nạn nhân mất tích. Danh Sơn là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Lực lượng công an bắt giữ nghi can Danh Sơn

Thông tin ban đầu, ngày 16/4, người nhà trình báo chị T.T.B.N. mất tích sau khi đưa con đi học tại một trường tiểu học ở phường Trung Dũng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Ngày 26/4, Công an tỉnh đã xác định đối tượng Danh Sơn là nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sơn khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị N. xuất phát từ mâu thuẫn chuyện tình cảm. Sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng phân xác nạn nhân để phi tang.

Trước những thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định hành vi của nghi can Danh Sơn có dấu hiệu của tội giết người quy định tại Điều 123 và tội xâm phạm thi thể quy định tại Điều 319, Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.