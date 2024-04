Công an thông tin vụ đối tượng trốn khỏi xe áp giải, nhảy sông tử vong

Theo đó, khoảng 17h ngày 25/4, tại xóm 3 xã Nghĩa Thái, tổ công tác Công an huyện Nghĩa Hưng kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Ngô Văn Đông (SN 1985, xóm 10, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Sau đó, Công an huyện Nghĩa Hưng cử đại úy Hoàng Văn Trọng và thượng úy Nguyễn Đức Vượng, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy sử dụng ô tô đặc chủng áp giải đối tượng Ngô Văn Đông cùng tang vật đi trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định để làm căn cứ xử lý.

Kết quả giám định cho thấy, Ngô Văn Đông đã có hành vi tàng trữ trái phép 2,463g heroin.

Cầu Đò Quan nơi nghi phạm nhảy xuống sông Đào

Khoảng 21h cùng ngày, sau khi có kết quả giám định, 2 cán bộ công an đã áp giải Đông từ Công an tỉnh Nam Định về Công an huyện Nghĩa Hưng để xử lý theo quy định.

Khi đến khu vực giữa cầu Đò Quan (bắc qua sông Đào), phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, do mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, xe di chuyển chậm, đối tượng Đông đã dùng tay mở cửa phía sau bên trái, đồng thời chống trả khiến đại úy Trọng ngã ra sàn xe, rồi nhảy ra khỏi xe, chạy cắt ngang cầu sau đó nhảy xuống sông Đào để tẩu thoát.

Ngay lập tức, hai cán bộ công an xuống xe chạy đuổi theo, đồng thời hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ truy bắt đối tượng.

Tuy nhiên, do trời tối, dòng nước chảy siết nên không phát hiện được đối tượng sau khi nhảy xuống sông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân tổ chức truy tìm đối tượng trên sông và dọc hai bên bờ sông Đào.

Đến khoảng 4h45 sáng ngày 26/4, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể Ngô Văn Đông trên sông Đào gần vị trí đối tượng nhảy xuống.

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể đối tượng Ngô Văn Đông về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Sau đó, đã bàn giao thi thể đối tượng cho gia đình mai táng.

Công an tỉnh Nam Định đang chỉ đạo củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý theo quy định của pháp luật.