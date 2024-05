Ai xây công trình không phép ở khu di tích quốc gia chùa Lôi Âm?

Liên quan đến công trình tâm linh "Chùa Trình" xây dựng không phép tại khu di tích cấp quốc gia chùa Lôi Âm - hồ Yên Lập (phường Đại Yên, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), ngày 13/5, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, T hượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi nhận thông tin phản ánh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã trao đổi với sư trụ trì của Lôi Âm và cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển thông tin: Vị trí đất xây dựng "Chùa Trình" là đất rừng, chưa giao cho chùa và không do chùa Lôi Âm quản lý. Công trình do người dân địa phương xây chứ không phải do chùa xây.

Việc xây dựng công trình đã ảnh hưởng đến quy hoạch chung của khu vực, làm khó công tác quản lý nhà nước và quản lý của phật giáo. N ếu là công trình tôn giáo phải do chủ cơ sở tôn giáo đứng ra xin phép và xây dựng mới đúng quy định. Hiện như thế này là không đúng.

Khi được hỏi về đề xuất xử lý công trình vi phạm, Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho rằng, tùy vào địa phương, nếu thấy phù hợp thì đưa vào bổ sung quy hoạch tổng thể để công trình tồn tại, nếu không thì thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Chùa Trình - công trình không phép trong khu vực di tích chùa Lôi Âm - hồ Yên Lập.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, t hời gian qua, nhiều phật tử, du khách khi đến khu di tích cấp quốc gia chùa Lôi Âm – hồ Yên Lập (phường Đại Yên, TP. Hạ Long) tỏ ra bất ngờ vì nơi đây xuất hiện một công trình kiến trúc tâm linh mới được gắn biển “Chùa Trình”.