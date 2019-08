Bảo vệ dâm ô thiếu nữ 15 tuổi ở quán cà phê rồi quay lại clip

Ngày 22/8, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang giữ Đặng Anh Minh (30 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi “dâm ô trẻ em”.

Theo điều tra, Minh vôn là nhân viên của công ty bảo vệ ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Còn em Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi, 15 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hoá) từng là nhân viên của công ty này.

Sáng 16/8, Yến Nhung cùng 3 người bạn đi tới công ty này để lấy tiền lương nhưng phía công ty chưa giải quyết.

Đối tượng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: HẠO NAM

Lúc này, Minh đang bảo vệ ở công ty đi ra nói chuyện và rủ Yến Nhung cùng các bạn đi uống nước gần đó. Sau khi uống nước xong, 2 người bạn của Yến Nhung đi về. Còn thiếu nữ cùng Minh và người bạn đi tới nhà 1 người quen ở quận 9 để chơi.

Tại đây, Minh hỏi Yến Nhung có muốn bán hàng mỹ phẩm online không, nếu bán thì sẽ giới thiệu. Thiếu nữ 15 tuổi đồng ý, Minh lấy xe máy chở về 1 quán cà phê nằm ở đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông để bàn bạn cụ thể.

Khi vừa vào quán thì Yến Nhung nằm võng còn Minh ngồi ghế đá bên cạnh. Ít phút sau, Minh đi tới võng và nằm chung với Yến Nhung. Lợi dụng Yên Nhung không nói gì nên Minh sờ soạn khắp người thiếu nữ.

Sau đó, anh ta còn tìm cách quan hệ tình dục với cô gái nhưng do quán đông khách và thiếu nữ chống trả nên không thành.

Trong quá trình thực hiện hành vi với thiếu nữ, Minh còn dùng máy tính bảng quay lén lại cảnh giở trò với bé gái. Sau đó, Yến Nhung nói Minh chở về chỗ người bạn. Thiếu nữ kể lại với bạn rồi 2 người tới công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai thiếu nữ 15 tuổi và mời Minh tới làm việc. Tại công an, gã bảo vệ thừa nhận hành vi phạm tội. Công an thu giữ máy tính bảng của Minh trong đó có clip Minh lén quay lúc thực hiện hành vi dâm ô với thiếu nữ.

Minh có 1 tiền án 3 năm tù về tội “giao cấu với trẻ em”, chấp hành xong án phạt tù vào đầu năm 2017. Ngoài ra, đối tượng từng có 1 tiền sự về hành vi “sử dụng trái phép chất ma tuý”.