Bão số 3 bước đầu gây thiệt hại ở Hòa Bình

Theo báo cáo nhanh của UBND huyên Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình), do ảnh hưởng của bão số 3 Yagi, tính đến 9h sáng 7/9, huyện Lạc Sơn đã ghi nhận thiệt hại ban đầu ước khoảng 1,64 tỷ đồng.

Theo đó, bão đã gây thiệt hại cho sản xuất nông, lâm nghiệp thiệt hại khoảng 100ha lúa và hoa màu đang trong thời gian chuẩn bị cho thu hoạch, ước thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Đồng lúa của người dân trên địa bàn huyện Lạc Sơn bị ảnh hưởng do mưa bão số 3.

Do ảnh hưởng của mưa to kèm gió giật mạnh, tại xã Tự Do (huyện Lạc Sơn) có 5 hộ thuộc xóm Cối Cáo bị bay mái nhà lợp Fibro xi măng, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ngoài ra, tại xã Miền Đồi, điểm chính trường mầm non xã Miền Đồi bị tốc toàn bộ mái nhà bếp với diện tích khoảng 200 m2, ước thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến của bão số 3, huyện Lạc Sơn đã di dời 82 hộ dân, 397 nhân khẩu ra khỏi khu vực mất an toàn (xã Mỹ Thành di dời 5 hộ; xã Ân Nghĩa di dời 6 hộ; xã Miền Đồi di dời 64 hộ; xã Văn Nghĩa di dời 33 hộ).

Nhà cửa của người dân bị cây gãy đổ, đè gây hư hỏng. Nhà cửa của người dân bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa bão số 3.

Cũng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, trong sáng 7/9, UBND phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình) đã tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ dân đang sinh sống tại 2 tòa nhà A8, A9 thuộc sở hữu Công ty Cổ phần may xuất khẩu Sông Đà đến nơi an toàn để tránh bão số 3.

Đến 10h, phường Tân Thịnh đã tổ chức di rời được 7/60 hộ gia đình đến nhà văn hóa phường và nhà văn hóa các tổ dân cư. Một số hộ dân tự di rời đến ở tạm nhà người thân. Nhiều người đang đi làm nên chưa liên hệ được, lực lượng chức năng tiếp tục liên hệ để vận động các hộ còn lại di rời an toàn khỏi tòa nhà.

Sau nhiều năm sử dụng, tòa nhà A8, A9 có tình trạng kỹ thuật mức 3 (là công trình trong tình trạng nguy hiểm, tồn tại nhiều khuyết tật, hư hỏng có thể dẫn đến phá hủy kết cấu, không đảm bảo yêu cầu sử dụng).

Ảnh vệ tinh tâm bão số 3 Yagi. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).