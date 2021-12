Bão Rai vào Biển Đông đêm 17/12: “Rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng phức tạp“

Lực lượng Công an chủ động ứng phó với cơn bão RAI chuẩn bị tiến vào Biển Đông

Ngày 15/12/2021, Văn phòng Bộ Công an có Công điện số 16/CĐ-V01 gửi Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ƯPT) các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục Truyền thông Công an nhân dân; Ban Chỉ huy ƯPT Công an các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Văn phòng Bộ đề nghị Ban Chỉ huy ƯPT Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Theo dõi sát diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp theo phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực nguy hiểm và công tác triển khai ứng phó của lực lượng Công an nhân dân.

Rà soát các phương án ứng phó với thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu. Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo ứng phó tại các địa bàn cơ sở trong trường hợp bão có những diễn biến phức tạp, dự báo gây hậu quả khó lường cần phải chỉ đạo tập trung, tại chỗ để an dân, bảo vệ nhân dân, tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và người dân cũng như doanh trại, tài sản, trang thiết bị của lực lượng Công an nhân dân.