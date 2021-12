Hành trình phá án: Ngã giá bất thành khách làng chơi giết “gái bán hoa“

Theo hồ sơ vụ án, tối 4/1/2019, người dân phát hiện một xác chết tại khu rừng tràm ven Tỉnh lộ 47 (xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, nay là TP Phú Quốc, Kiên Giang). Thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, đồ đạc vứt vương vãi xung quanh hiện trường, hé lộ âm mưu giết người. Nhận được tin báo lực lượng Công an đã nhanh chóng xuống hiện trường. Qua đó, xác định nạn nhân là nữ, khoảng 40 - 45 tuổi, chết trong tư thế nằm úp mặt, phần đầu và mặt có vết thương. Nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. Trên thi thể có đeo cặp da, nhưng bên trong chỉ có 2 bao cao su, không có tiền hay giấy tờ tùy thân. Tay nạn nhân có những vết hằn do đeo nhẫn kim loại. Vòng vàng có dấu hiệu bị kéo ra khỏi tay, nhưng không thành vì trên mu bàn tay còn nhiều vết xước da, bầm tím. Nạn nhân có thể bị sát hại vào đêm 3/1/2019. Hiện trường rất xa khu dân cư, vắng người qua lại, nhất là vào đêm khuya, chứng tỏ hung thủ có sự chuẩn bị từ trước khi gây án. Qua xác minh, nạn nhân giống chị Thu (quê TP HCM), đến đảo Phú Quốc làm ăn, sinh sống, thuê nhà trọ ở TT.Dương Đông. Tổ trinh sát đến khu nhà trọ, được cung cấp bản phô tô giấy CMND. Kết quả giám định, dấu vân tay trên giấy CMND và của tử thi trùng khớp nhau. Danh tính nạn nhân được làm rõ là Lâm Thị Thu (SN 1976, ngụ P21Q.Bình Thạnh, TP HCM). Chị Thu đến Phú Quốc từ ngày 18/12/2018. Người nhà nạn nhân xác định, chị Thu thường đeo 3 - 4 nhẫn, vòng vàng. Nhưng khi phát hiện, tử thi chỉ còn 1 vòng, 1 bông tai, số còn lại đã "biến mất". Ngoài số vòng, vàng, chị Thu còn đi xe máy Sirius BS: 68B1-458.03, nhưng tại hiện trường lại không có. Những mối quan hệ cá nhân của chị này tại TPHCM và các đối tượng hình sự trên địa bàn đảo Phú Quốc đều được rà soát kỹ lưỡng. Tuy nhiên, đã 5 ngày trôi qua vẫn không có manh mối nào khả quan. Bất ngờ, tia hy vọng nhen lên khi một thanh niên đến cơ quan Công an trình báo, đã gặp nạn nhân vào tối 3/1/2019. Khi anh này đang nhậu thì thấy chị Thu gặp 2 người đàn ông (1 mập, 1 ốm, không rõ cư trú ở đâu). Do thấy một trong 2 người đàn ông cứ nhìn mình chăm chăm nên anh ta đi về. Trinh sát tiếp tục tìm xem có nhân chứng nào biết về 2 người đàn ông trên. Sau một ngày, một đêm kiên trì rà soát camera an ninh dọc các tuyến đường của đảo Phú Quốc, trinh sát phát hiện một clip ghi được cảnh chị Thu đi theo 3 thanh niên. Họ đứng nói chuyện với nhau khoảng 15 phút thì chị Thu lấy xe chạy đi, còn 3 thanh niên đi theo hướng khác. Sau đó, khoảng 0h, chị Thu chạy xe máy một mình đến đường Nguyễn Huệ. Khoảng 5 phút sau, có một thanh niên chạy xe chở chị này đến hướng Hàm Ninh thì mất dấu. Hình ảnh gã thanh niên đi cùng chị Thu mà camera an ninh ghi nhận lúc cuối cùng được cho người dân nhận dạng. Một chủ tàu xác nhận, cách đó 2 hôm, có người giống thanh niên này xin xuống tàu ông để làm thuê. Cùng thời điểm, người dân báo tin có một thanh niên chạy chiếc xe máy gần giống đặc điểm thông báo truy tìm của cơ quan điều tra về tang vật của vụ án giết người tại xã Dương Tơ, bị bỏ lại tại hẻm khu phố 8, TT.Dương Đông. Từ chiếc xe bỏ lại trong hẻm, trinh sát xác minh, thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Minh Động (SN 1993, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TPHCM). Sau khi học hết lớp 12, Động đi làm nhiều việc. Nhưng vì ham mê trò "đỏ đen", y thường rơi vào cảnh nợ nần, túng quẫn, hiện là con nợ của nhiều người. Tập trung xác minh, cơ quan Công an xác định, Động đang làm thuê trên tàu cá KG 93999-TS do ông Đặng Văn Mệnh (ngụ TT.Dương Đông) làm chủ. Ngày 6/1/2019, tàu rời bờ đi đánh bắt trên vùng biển Kiên Giang. Có khả năng, nghi phạm đang tìm đường trốn sang nước khác bằng đường biển; nếu không nhanh chóng, kịp thời ngăn chặn thì công sức của cả Ban chuyên án sẽ đổ sông, đổ biển. Sau khi xác định chính xác tọa độ tàu KG 93999-TS đang di chuyển gần vùng biển Campuchia, kế hoạch truy bắt được tính toán rất tỉ mỉ. Đến khoảng 16h40 ngày 11/1/2019, khi còn cách tàu KG 93999-TS khoảng 100m, tàu CSB 2001 áp sát, yêu cầu kiểm tra hành chính. Lúc này, trên tàu cá có 15 thuyền viên. Nhưng đúng lúc tổ trinh sát của Công an tỉnh Kiên Giang xuất hiện để xác định nghi phạm, Nguyễn Minh Động bất ngờ nhảy xuống biển bỏ trốn. Tuy nhiên, hắn lập tức bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Động khai nhận, khoảng 20h, ngày 3/1/2019, Động đang cùng các bạn ngồi nhậu tại khu vực Dinh Cậu (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) thì chị L.T.T. (43 tuổi) đến nhậu cùng. Biết chị T. hành nghề bán dâm nên Động xin số điện thoại. Tại cơ quan Công an, Động khai nhận, khoảng 20h, ngày 3/1/2019, Động đang cùng các bạn ngồi nhậu tại khu vực Dinh Cậu (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) thì chị L.T.T. (43 tuổi) đến nhậu cùng. Biết chị T. hành nghề bán dâm nên Động xin số điện thoại. Sau khi nhậu xong, Đông về vay tiền người quen rồi gọi điện thoại rủ chị T. đi qua đêm. Người phụ nữ này đồng ý với giá 1 triệu đồng rồi chạy xe máy đến đón Động. Trên đường đi, chị T. đòi thêm 500.000 đồng nhưng Động không đồng ý và hai bên xảy ra cự cãi. Động dừng xe cạnh vườn tràm (ở ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ). Do không thỏa thuận được giá, chị T. định lấy xe chạy về, bỏ Động lại. Nổi giận, Động đánh tới tấp vào mặt và đạp chị T. ngã. Bị chống trả, thanh niên này bóp cổ nạn nhân và đánh đến chết. Sau đó, Động thu gom vòng vàng, nhẫn đeo tay, điện thoại, xe máy và tiền rồi lôi xác nạn nhân vào vườn tràm. Ngày 6/1/2019, Động xuống tàu ra biển đánh bắt cá như thường lệ và đến ngày 11/1/2019 thì bị Công an và cảnh sát biển phối hợp bắt giữ. Ngày 29/11/2019, Tòa án nhân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Nguyễn Minh Động (26 tuổi, ngụ TP. HCM) tù chung thân về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

