Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo ứng phó bão mạnh nhất 20 năm qua

Ngày 27/10, để chủ động trong chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 (cơn bão rất mạnh dự kiến sẽ đố bộ trực tiếp vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ), Thủ tướng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại thành phố Đà Nẵng.



Thành phần Ban Chỉ đạo tiền phương gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm Trưởng ban. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ.

Hướng di chuyển của bão số 9.

Ban Chỉ đạo tiền phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 9 một cách hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối họp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị hậu cần, bố trí trang thiết bị, phương tiện, thông tin liên lạc bảo đảm cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiền phương trong mọi tình huống. Ban Chỉ đạo tiền phương tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trưa ngày 27/10, thực hiện quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại Đà Nẵng, trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 9 từ Ban Chỉ đạo tiền phương.

Dự kiến, Phó Thủ tướng sẽ kiểm tra khu neo đậu tránh trú Thọ Quang (Đà Nẵng), kiểm tra vị trí sạt lở và khu sơ tán dân tại Cửa Đại, Hội An, tỉnh Quảng Nam, kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão tại khu công nghiệp Dung Quất (Quảng Nam) và tại tỉnh Quảng Ngãi.

Liên quan đến diễn biến bão số 9, trưa ngày 27/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 10 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đến 10 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 14,8 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-115km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Do ảnh hưởng có bão, từ chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt. Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: "Đến thời điểm này, bão số 9 đã gần đạt đến trạng thái mạnh nhất trên biển . Sức gió gần tâm bão lúc này đã đạt cấp 13-14 và chỉ còn cách bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến phú Yên khoảng 600km.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhấn mạnh đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm và có ba điểm hết sức chú ý là di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng. Qua đánh giá, đây là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa mưa bão đến nay và là số ít trong những cơn bão mạnh nhất trong khoảng 20 năm trở lại đây, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Bộ.

Dự kiến khi vào đất liền, bão số 9 có thể mang sức gió cấp 8-9, thậm chí lớn hơn. Gió cấp 8-9 có thể làm gãy cành cây, bay biển hiệu, người đi bộ có thể bị thổi bay.Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, gần như toàn bộ miền Trung, thậm chí là cả khu vực Tây Nguyên sẽ đều chịu tác động từ gió mạnh. Đặc biệt là vùng gần tâm bão có thể chịu gió mạnh cấp 11-12.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Đà Nẵng nghỉ ngày 28/10 để phòng bão Sáng 27/10, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ký ban hành Công văn số 7079/UBND-KTTC về việc chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) được nghỉ làm việc trong ngày 28/10/2020 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt). Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện có kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể việc triển khai thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 26/10 của Chủ tịch UBND thành phố; tổ chức hiệp đồng với các lực lượng quân đội, công an... để thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND trong công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 9. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tổ chức kiểm tra tình hình triển khai công tác ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân và lực lượng ứng cứu khi bão tới; chỉ làm nhiệm vụ ứng cứu khi có lệnh của người có thẩm quyền. Các địa phương kiểm tra, tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản , trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18h ngày 27/10/2020; yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất , đá. Người không chấp hành sẽ tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản dừng ngay việc khai thác bắt đầu từ 14h ngày 27/10/2020 và đưa người rời khỏi khu vực khai thác để đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân. UBND Đà Nẵng thành lập 3 đoàn công tác do các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn có sự tham gia của các sở, ngành, địa phương liên quan tham gia để kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 9. Cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh, theo dõi phụ trách xử lý trên địa bàn quận: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh theo dõi phụ trách xử lý trên địa bàn: huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên theo dõi phụ trách xử lý trên địa bàn quận: Liên Chiểu, Hải Châu, Thanh Khê.

