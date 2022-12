Bắc Ninh: Nghi phạm đột nhập nhà vợ chồng giáo viên giết người khai gì?

Ngày 31/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an huyện Thuận Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, vừa bắt giữ Vũ Đăng Mạnh (SN 1999, trú ở xóm Ngòi, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).



Mạnh là nghi phạm đột nhập vào nhà, dùng dao đâm ông Nguyễn Thế Giới (SN 1969, trú ở xóm Ngòi, xã Mão Điền) tử vong và làm bà Nguyễn Thị Hợi (vợ ông Giới) bị thương nặng.

Nghi phạm Vũ Đăng Mạnh tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vũ Đăng Mạnh khai nhận có quan hệ tình cảm với V.T.S ( sinh năm 1999) là người cùng quê.

Gần đây Mạnh phát hiện chị V.T.S và anh N.T.T (SN 1998, là con của nạn nhân Nguyễn Thế Giới và Nguyễn Thị Hợi) chuẩn bị kết hôn.

Để ngăn cản đám cưới, khoảng 23h30 ngày 29/12, Mạnh chuẩn bị dao và đột nhập vào nhà ông Giới. Đến khoảng 2h ngày 30/12, Mạnh ra tay sát hại khiến ông Giới tử vong tại chỗ và bà Hợi bị thương nặng.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ...