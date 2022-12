Hải Dương: Năm 2022 xảy ra 20 vụ giết người, 3 vụ giết người thân

Tội phạm giảm nhưng vẫn phức tạp



Tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII sáng 7/12, trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2022, ông Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương cho biết, năm 2022, tình hình tội phạm có chiều hướng giảm, đã phát hiện khởi tố 1210 vụ án (giảm 152 vụ bằng 11,16% so với cùng kỳ).

Trong đó, tội phạm tham nhũng chức vụ khởi tố 9 vụ, tăng 3 vụ, trong đó tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực ngoài nhà nước khởi tố 5 vụ đều là tội tham ô tài sản; Tội phạm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra 1 vụ.

Ông Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương

Đáng chú ý, tội giết người khởi tố 20 vụ (giảm 3 vụ), trong đó có 3 vụ giết người thân. Điển hình vụ Nguyễn Văn Khương giết mẹ đẻ xảy ra tại xã An Sinh, thị xã Kinh Môn. Có 3 vụ người bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thực hiện hành vi phạm tội.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao khởi tố 49 vụ, tăng 18 vụ, điển hình vụ Mạc Ngọc Vĩnh – Hiệu trưởng Trường Kinh tế kỹ thuật Sài Gòn tại TP HCM cùng đồng phạm làm giả 22624 chứng chỉ giả, thông qua mạng xã hội bán cho nhiều người tại 63 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó tại địa bàn thành phố Hải Dương trên 200 chứng chỉ giả, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án và khởi tố 85 bị can để điều tra.

Tội phạm có yếu tố nước ngoài khởi tố 8 vụ, tăng 5 vụ. Điển hình là vụ án Hoàng Hữu Thành ở thành phố Chí Linh trong thời gian từ tháng 12/2000 đến tháng 4/2022, đã 4 lần mua tổng số 20kg ma túy tổng hợp của một đối tượng tại Đức về bán tại Việt Nam. Vụ án này do Cơ quan điều tra Bộ Công an phát hiện khởi tố và chuyển về Hải Dương để xét xử.

Tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, quán bar, karaoke gia tăng, đã khởi tố 19 vụ, tăng 8 vụ. Điển hình là vụ Lưu Mạnh Cường cùng đồng phạm tổ chức cho 14 người khác tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke ở Long Xuyên (huyện Bình Giang).

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự khởi tố 20 vụ, tăng 16 vụ, điển hình vụ Lê Văn Hiếu ở Duy Tân (thị xã Kinh Môn) đã cùng đồng phạm sử dụng phần mềm quản lý từ năm 2017 đến tháng 2/2022 cho 983 lượt người vay với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng, thu lãi bất chính trên 6 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Văn Quang, số tin báo thụ lý và khởi tố mới giảm là do các cơ quan bảo vệ pháp luật đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền pháp luật. Tuy nhiên, một số loại tội phạm gia tăng như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, nguyên nhân chủ yếu do công tác quản lý nhà nước còn sơ hở, bất cập.

Các vụ án lớn dư luận xã hội quan tâm đã kịp thời đưa ra xét xử

Báo cáo kết quả công tác năm 2022 tại kỳ họp, ông Mạc Minh Quang, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết, năm 2022, tòa án 2 cấp tại tỉnh Hải Dương đã thụ lý 6739 vụ việc các loại. Đã giải quyết xét xử 6377 vụ việc, đạt tỷ lệ 94,6%, chất lượng giải quyết xét xử các vụ án được nâng lên rõ rệt, số lượng bản án, quyết định bị hủy, bị sửa đều thấp hơn nhiều so với mức quy định của Tòa án Nhân dân tối cao.

Về xét xử, giải quyết các vụ án hình sự, tòa án đã giải quyết 1465 vụ, 2736 bị cáo trên tổng số thụ lý 1471 vụ, 2742 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,6%. Qua công tác xét xử các vụ án hình sự cho thấy, các tội phạm xâm phạm về sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, các tội phạm xâm phạm về quyền sở hữu; các tội phạm về ma túy, các tội phạm xâm phạm về trật tự công cộng…vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Ông Mạc Minh Quang, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương

Các vụ án lớn được dư luận xã hội quan tâm đã được tòa án kịp thời đưa ra xét xử như vụ án Phạm Tuấn Long cùng đồng phạm phạm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng; vụ án Cao Tài Năng phạm tội giết người; một số vụ án liên quan hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng….

“Chất lượng giải quyết được đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Việc tranh tụng tại phiên tòa được chú trọng theo hướng thực chất, hình phạt áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, xử phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn,chiếm đoạt tài sản lớn, đồng thời áp dụng các chế tài thể hiện sự nhân đạo, khoan hồng đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, tự nguyện khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả…”, ông Quang nói.

Ông Bùi Ngọc Anh – Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật năm 2022 cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm về trật tự an toàn xã hội, sử dụng công nghệ cao, xâm phạm sở hữu…tăng so với năm 2021, tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, khiếu kiện hành chính tăng cao.

