Liên tiếp xảy ra 3 trận động đất mạnh ở Quảng Nam, Kon Tum

Ngày 4/12, Viện Vật lý địa cầu thông báo về 3 trận động đất xảy ra tại hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum vào đêm hôm qua (3/12).

Trận động đất vào tiên xảy ra vào lúc 21 giờ 52 phút ngày 3/12, có độ lớn 2,5 xảy ra tại vị trí 14.969 độ vĩ Bắc, 108.137 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Trận động đất xảy này ra tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Bản đồ chấn tâm trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông

Đến lúc 22 giờ 33 phút, một trận động đất có độ lớn 2,6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.932 độ vĩ Bắc, 108.156 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, Kon Tum.

Trước đó, lúc 21 giờ 15 phút, Viện Vật lý địa cầu cũng ghi nhận một trận động đất có độ lớn 3,8 với độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Đá lớn lăn xuống ngôi làng sau 2 trận động đất cường độ lớn xảy ra tại tỉnh Kon Tum vào chiều 30/11

Người dân ở Quảng Nam cảm nhận được độ rung lắc khi các trận động đất trên xảy ra.

Trong những ngày qua, các trận động đất xảy ra liên tiếp ở Kon Plông, Kon Tum. Dư chấn của các trận động đất khiến lở đất đá ở các vùng giáp ranh.

Tại làng Tu Hon (thôn 3, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), do dư chấn động đất ở Kon Tum, đá tảng xé rừng lăn lông lốc từ trên núi xuống làng, chỉ còn cách nhà người dân khoảng 30-50m. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã di dời người dân trong làng đến nơi an toàn.

